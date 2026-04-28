Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

28.04.2026 16:41

Мушкарац Р.Т. који је наводно покушао да изврши самоубиство након што је, како прве информације указују, убио брата у породичној кући у сомборском селу Стапар, преминуо је у Клиничком центру Војводине.

"У Универзитетски клинички центар Војводине примљен је пацијент Р.Т. мушког пола, као премјештај из из Опште болнице Сомбор због повреда задобијених упуцавањем ватреним оружјем у главу. Иницијално је збринут у регионалном центру, гдје је седиран, ендотрахеално интубиран и подвргнут ЦТ прегледу главе, након чега је индикован транспорт у Ургентни центар Клиничког центра Војводине ради даљег лечења", наводи се у саопштењу.

Непосредно по пријему започете су мјере кардиопулмонално-церебралне реанимације. Упркос примјени свих расположивих мјера интензивног лијечења и реанимације, није дошло до повољног исхода, те је констатован смртни исход

Подсјетимо, према незваничним сазнањима, полицији је пријављено да су на поду породичне куће затечена два тијела.

"Полицији је пријављено да су пронађена два тијела, Међутим доласком на лице мјеста утврђено је да је једно лице (53) преминуло, док је друго (58) иако је непомично и без свјести лежало на поду давало знаке живота у локви крви. Он се налази у јако тешком стању и доктори се боре за његов живот", каже извор Блица.

