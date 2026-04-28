Детаљи братоубиства: Синиша и Радован дошли мајци у посјету, послали је у продавницу и десило се ЗЛО!

28.04.2026 15:37

Коментари:

0
Испред куће у селу Стапар код Сомбора, у којој се јутрос око девет сати, догодило убиство и покушај самоубиства, присутна је полиција, а окупиле су се и комшије које у невјерици коментаришу злочин.

Како пише Курир, Радован Т. (53) је хицима из ватреног оружја убио свог рођеног брата Синишу Т. (57), а затим покушао да изврши самоубиство. Злочин се догодио у кући њихове мајке код које су обојица дошли у посјету.

"Мајка, иначе, живи сама. Старији син Синиша, живио је са својим синовима у другој кући у истом мјесту, а Радован живи са својом породицом у Апатину. Сада су се обојица нашли код мајке, у њеној кући. Јутрос су мајку послали у продавницу и онда се десило ово зло. Радован је пуцао у Синишу и убио га на мјесту, а потом и у себе", причају шокиране комшије и додају да је Радован аутомобилом дошао код мајке, као и да његов ауто још увијек стоји паркиран испред куће.

Риђокоса

Друштво

У овом српском селу се рађају риђа д‌јеца

- Радован је са тешким повредама превезен у новосадску болницу. Чули смо да му се љекари боре за живот и да је питање да ли ће преживјети - кажу комшије.

Они додају да је Синишина и Радованова мајка васпитачица у пензији.

"Видјели смо када су је рођаци извели из дворишта и одвели је у једну кућу ту, у близини. Јадна жена, ван себе је, мислим да још увијек није свјесна шта се догодило. Јутрос је најнормалније отишла у продавницу, а када се вратила из продавнице затекао ју је овај ужас", каже комшија.

Џефри Епстајн

Свијет

Норвешку тресе случај Епстин: Под истрагом све више људи

Према њиховим ријечима, браћа нису имала веће несугласице, а због чега су се посвађали у мајчиној кући за сада није познато.

"Полиција је обавила увиђај, утврђују се мотиви. Као и у свакој породици било је неких несугласица, али нисмо чули да су у некој већој завади. До сада није било неких непријатних ситуација с њима", кажу наши саговорници у неверици.

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Норвешку тресе случај Епстин: Под истрагом све више људи

1 ч

0
Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

Регион

Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

1 ч

0
Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

Република Српска

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

1 ч

0
УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Свијет

УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

1 ч

2

Више из рубрике

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Осумњичени за д‌јечију порнографију: Ухапшена два педофила

1 ч

0
Laptop, Google, računar

Србија

Не отварајте ове мејлове! Један клик вас може скупо коштати

4 ч

0
Мијења се пасош Србије

Србија

Мијења се пасош Србије

17 ч

0
Потпредсједник Владе Србије Ивица Дачић

Србија

"Мајка је у болници, тетка нас је напустила" Смртни случај у породици Ивице Дачића

18 ч

0

  • Најновије

16

41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner