Детаљи братоубиства: Синиша и Радован дошли мајци у посјету, послали је у продавницу и десило се ЗЛО!

Коментари:0
Испред куће у селу Стапар код Сомбора, у којој се јутрос око девет сати, догодило убиство и покушај самоубиства, присутна је полиција, а окупиле су се и комшије које у невјерици коментаришу злочин.
Како пише Курир, Радован Т. (53) је хицима из ватреног оружја убио свог рођеног брата Синишу Т. (57), а затим покушао да изврши самоубиство. Злочин се догодио у кући њихове мајке код које су обојица дошли у посјету.
"Мајка, иначе, живи сама. Старији син Синиша, живио је са својим синовима у другој кући у истом мјесту, а Радован живи са својом породицом у Апатину. Сада су се обојица нашли код мајке, у њеној кући. Јутрос су мајку послали у продавницу и онда се десило ово зло. Радован је пуцао у Синишу и убио га на мјесту, а потом и у себе", причају шокиране комшије и додају да је Радован аутомобилом дошао код мајке, као и да његов ауто још увијек стоји паркиран испред куће.
- Радован је са тешким повредама превезен у новосадску болницу. Чули смо да му се љекари боре за живот и да је питање да ли ће преживјети - кажу комшије.
Они додају да је Синишина и Радованова мајка васпитачица у пензији.
"Видјели смо када су је рођаци извели из дворишта и одвели је у једну кућу ту, у близини. Јадна жена, ван себе је, мислим да још увијек није свјесна шта се догодило. Јутрос је најнормалније отишла у продавницу, а када се вратила из продавнице затекао ју је овај ужас", каже комшија.
Према њиховим ријечима, браћа нису имала веће несугласице, а због чега су се посвађали у мајчиној кући за сада није познато.
"Полиција је обавила увиђај, утврђују се мотиви. Као и у свакој породици било је неких несугласица, али нисмо чули да су у некој већој завади. До сада није било неких непријатних ситуација с њима", кажу наши саговорници у неверици.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч2
Најновије
Тренутно на програму