"Мајка је у болници, тетка нас је напустила" Смртни случај у породици Ивице Дачића

АТВ
27.04.2026 21:56

Потпредсједник Владе Србије Ивица Дачић
Ивица Дачић, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова, огласио се и открио да његова породица пролази тежак период. Његова мајка се тренутно налази у болници, а тетка му је преминула.

Ивица Дачић је прије два мјесеца био у критичном стању, а ова ситуација је оставила траг на читаву његову породицу, преноси Блиц

"Два мјесеца је прошло од црних дана када сам био на ивици између овог и оног свијета. Све је то оставило тешке посљедице на моју породицу. Моја мајка се налази у болници, а моја рођена тетка, мајчина сестра Ангелина, наша Лина, нас је напустила. Искрено саучешће мом брату и сестри и њиховој д‌јеци. Захвалан сам свима који су бринули за моје здравље и здравље моје породице. Али, могао бих да напишем и есеје о томе како се у тешким временима показује и какав је ко, о људској покварености и злоби, о томе како је тешко бити човјек међу људима. Како само људи заборављају да се све враћа. Ја сам још у фази опоравка, љекари ми не дају да се посветим раду у пуном капацитету и тек послије три мјесеца, крајем маја, утврдиће шта ми даље савјетују како да живим и радим. Једно је сигурно, предати се нећу. Нека се добрим врати сва ваша брига и добре жеље за мој опоравак", написао је он.

