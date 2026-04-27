Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

27.04.2026 20:19

Анђела Михајловић, дјевојка нестала у Београду
Анђела Михајловић која је нестала у петак у Београду, пронађена је жива и здрава, сазнаје Блиц. Њу су прије неколико тренутака покупили брат и мајка у Улици кнеза Милоша и одвезли у полицијску станицу.

Ову вијест потврдила је за "Блиц" њена снајка, која је причала с њом преко видео позива када су је двије дјевојке препознале на улици и пружиле јој помоћ.

"Анђела је пронађена у Улици кнеза Милоша. Двије дјевојке су је препознале и зауставиле, а онда су успјеле да дођу до мог контакта и да ме позову. Причала сам преко видео позива са Анђелом, била је боса, али лијепо смо причале. Рекла сам јој да се не мрда од тих дјевојака. Рекла је да ће ме послушати и да ће ми накнадно испричати шта се дешавало посљедњих дана. Брат и мајка су је управо покупили и заједно ду отишли у полицијску станицу" потврдила је њена снајка.

Нестала Анђела Михајловић: Пронађен њен ауто, од ње ни трага

Подсјетимо, нестанак Анђеле Михајловић пријављен је јуче полицији, након што се данима није јављала члановима породице.

Она је у четвртак дошла из Беча у Београд, међутим, од тада се није јавила ниједном члану породице, док је данас посљедњи пут виђена на Зеленом венцу.

Њу је посљедњи видео возач аутобуса на стајалишту Зелени венац када је кренула ка Улици кнеза Милоша.

Код себе нема телефон, новчаник ни личне ствари.

(Блиц)

