Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику

Аутор:Теодора Беговић
11 година је прошло, а до данас нико није одговарао за убиство полицајца Драгана Ђурића у терористичком нападу на полицијску станицу у Зворнику. Не зна се ни ко је планирао, ни по чијој наредби. Породица Ђурић чека правду коју заслужује. Брат убијеног полицајца, Анђелко, каже да правосудне установе у Сарајеву бјеже од одговорности када је ријеч о овом терористичком акту.
"Ништа се није помјерило, све је исто као што је било и 2015, исти је став. Требало би то да се ријеши коначно, да знамо шта се десило. Ево, 2026. година, ако је некад вријеме да се ријеши, онда је то сад. Ово је задњи моменат", каже Анђелко Ђурић, брат убијеног полицајца.
Полицајцу Драгану Ђурићу, данас је одата почаст испред Полицијске управе у Зворнику. Напад на полицајца се мора посматрати као напад на државу, порука је припадника МУП-а.
"Овај догађај нас наводи на појачан опрез, предузимање мјера и радњи у објектима гдје бораве полицијски службеници, те приликом обављања својих послова и задатака", каже Милош Бркић, припадник МУП-а Републике Српске.
Најважнија превенција против тероризма је његово разумијевање, због чега се континуирано ради на обуци кадета и оперативном раду на терену. Министарство унутрашњих послова Републике Српске сарађује са свим полицијским агенцијама у БиХ када је у питању тероризам и та сарадња је на виском нивоу, поручује Будимир.
"Један од првих таквих напада у Републици Српској. Знамо да смо у ФБиХ имали Бугојно, напад на Амбасаду САД-а у Сарајеву, а скоро смо имали и напад у Унско-санском кантону гдје је смртно страдао један полицајац који је био и Србин", каже Жељко Будимир.
Злочин у Зворнику није издвојен случај терористичког напада у ком је страдао Србин. Данас остаје питање када ће породице погинулих дочекати правду и када ће у правосудним системима БиХ престати важити двоструки аршини када је ријеч о злочинима над Србима.
