Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику

Теодора Беговић
27.04.2026 19:46

Обиљежена 11. годишњица терористичког напада у Зворнику
11 година је прошло, а до данас нико није одговарао за убиство полицајца Драгана Ђурића у терористичком нападу на полицијску станицу у Зворнику. Не зна се ни ко је планирао, ни по чијој наредби. Породица Ђурић чека правду коју заслужује. Брат убијеног полицајца, Анђелко, каже да правосудне установе у Сарајеву бјеже од одговорности када је ријеч о овом терористичком акту.

"Ништа се није помјерило, све је исто као што је било и 2015, исти је став. Требало би то да се ријеши коначно, да знамо шта се десило. Ево, 2026. година, ако је некад вријеме да се ријеши, онда је то сад. Ово је задњи моменат", каже Анђелко Ђурић, брат убијеног полицајца.

Полицајцу Драгану Ђурићу, данас је одата почаст испред Полицијске управе у Зворнику. Напад на полицајца се мора посматрати као напад на државу, порука је припадника МУП-а.

"Овај догађај нас наводи на појачан опрез, предузимање мјера и радњи у објектима гдје бораве полицијски службеници, те приликом обављања својих послова и задатака", каже Милош Бркић, припадник МУП-а Републике Српске.

Најважнија превенција против тероризма је његово разумијевање, због чега се континуирано ради на обуци кадета и оперативном раду на терену. Министарство унутрашњих послова Републике Српске сарађује са свим полицијским агенцијама у БиХ када је у питању тероризам и та сарадња је на виском нивоу, поручује Будимир.

"Један од првих таквих напада у Републици Српској. Знамо да смо у ФБиХ имали Бугојно, напад на Амбасаду САД-а у Сарајеву, а скоро смо имали и напад у Унско-санском кантону гдје је смртно страдао један полицајац који је био и Србин", каже Жељко Будимир.

Злочин у Зворнику није издвојен случај терористичког напада у ком је страдао Србин. Данас остаје питање када ће породице погинулих дочекати правду и када ће у правосудним системима БиХ престати важити двоструки аршини када је ријеч о злочинима над Србима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Страдалничко мјесто, Влада ће радити на добробити грађана Дубице"

1 ч

0
пита храна тигањ тава рецепт

Друштво

Најбржа пита из тигања која се спрема за 10 минута: Укус је чиста фантазија

1 ч

0
Нема јединства српских странака на нивоу БиХ

БиХ

Нема јединства српских странака на нивоу БиХ

1 ч

0
Харис Џиновић не престаје да прозива Мелину: Шта је рекао о њиховом разводу

Сцена

Харис Џиновић не престаје да прозива Мелину: Шта је рекао о њиховом разводу

1 ч

0

Више из рубрике

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Страдалничко мјесто, Влада ће радити на добробити грађана Дубице"

1 ч

0
Конференција о пресудама Суда БиХ: Српска ће реаговати институционално

Република Српска

Конференција о пресудама Суда БиХ: Српска ће реаговати институционално

1 ч

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Здравствено стање генерала непромијењено, чекамо одговор из Хага

1 ч

0
Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање

Република Српска

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

4 ч

0

  • Најновије

20

53

Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

20

34

Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

20

29

Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

20

21

Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

20

19

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

