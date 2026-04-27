Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

Аутор:

АТВ
27.04.2026 16:35

Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић изјавио је да продубљивање академске и научне сарадње са Ивановским универзитетом представља значајан корак у јачању међународне академске повезаности Републике Српске и Руске Федерације.

Током посјете Ивановском државном универзитету Мастиловић је разговарао са ректором и предсједником Научног савјета Ивановске области Алексејем Малигином о унапређењу сарадње у области високог образовања и научноистраживачког рада, као и реализацији заједничких научних пројеката.

"Овакви сусрети омогућавају да заједнички дефинишемо конкретне правце д‌јеловања, од заједничких истраживања до развоја студијских програма, што је од изузетног значаја за унапређење квалитета високог образовања", истакао је Мастиловић.

На свечаној сједници Научног вијећа Мастиловићу је уручена тога и диплома, као симбол недавно додијељене титуле почасног професора Ивановског државног универзитета, што представља значајно признање за његов досадашњи научни и образовни рад, као и допринос развоју међународне академске сарадње, саопштено је из ресорног министарства.

Мастиловићу је одржао и предавање студентима друштвено-хуманистичких наука о теми "Геноцид над Србима у НДХ", у оквиру којег је говорио о историјским околностима, страдању српског народа током Другог свјетског рата, те значају очувања културе памћења и научног приступа изучавању ових тема.

Он је нагласио да је дужност академске заједнице да на научно утемељен начин говори о страдањима српског народа, те да истину преноси младим генерацијама, како би се очувало сјећање и његовала култура памћења.

Током сусрета је истакнут значај јачања институционалних веза између универзитета из Републике Српске и Руске Федерације, те изражена спремност за даље продубљивање сарадње.

"Допринос министра и професора Мастиловића развоју историјске науке тешко је прецијенити. Његова истраживања која се ослањају на строгу методологију обраде извора и систематски рад са архивским документима постављају високе стандарде академске честитости. Поносни смо што је постао дио наше академске породице", рекао је Малигин.

Он је захвалио Мастиловићу за дугогодишњи допринос науци, образовању и заштити историјске истине.

Драга Мастиловић

Влада Републике Српске

Република Српска

Русија

