Цвијановић са амбасадором Саудијске Арабије о реализацији пројеката

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са новоименованим амбасадором Краљевине Саудијске Арабије у БиХ Анасом Абдулрахманом О. ал Васедијем
Током наступне посјете амбасадора Ал Васедија, саговорници су разговарали о могућностима унапређења досадашње успјешне сарадње Саудијске Арабије са свим нивоима власти у БиХ. На састанку је било ријечи и о реализацији пројеката које ова земља финансира у Републици Српској, као и о другим актуелним темама.
Овом приликом, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је новоименованом амбасадору Ал Васедију пожељела успјешну дипломатску мисију у БиХ.
