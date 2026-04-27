Аутор:АТВ
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена и да о том питању очекује и јасан став Народне скупштине.
Минић је истакао да се не смије дозволити да се људи из Републике Српске прогоне због изношења мишљења.
"Суочени смо са све чешћим кривичним поступцима који задиру у слободу говора и намећу ревизију историје. Док се једни процесуирају због ријечи, други остају без пресуда упркос озбиљним доказима. Република Српска ће дати јасан институционални одговор", написао је Минић на Иксу.
Минић је данас у Бањалуци присуствовао конференцији "Кривични прогон као инструмент ревизије историје – угрожавање слободе мишљења и говора пресудама Суда БиХ".
Република Српска
54 мин0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
