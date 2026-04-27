Logo
Large banner

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

Аутор:

АТВ
27.04.2026 16:13

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена и да о том питању очекује и јасан став Народне скупштине.

Минић је истакао да се не смије дозволити да се људи из Републике Српске прогоне због изношења мишљења.

"Суочени смо са све чешћим кривичним поступцима који задиру у слободу говора и намећу ревизију историје. Док се једни процесуирају због ријечи, други остају без пресуда упркос озбиљним доказима. Република Српска ће дати јасан институционални одговор", написао је Минић на Иксу.

Минић је данас у Бањалуци присуствовао конференцији "Кривични прогон као инструмент ревизије историје – угрожавање слободе мишљења и говора пресудама Суда БиХ".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Народна скупштина Републике Српске

Влада Републике Српске

Предсједник Владе

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

16

35

Јачање међународне академске повезаности Русије и Српске

16

27

Каран: Српска ће наставити да подржава развој спорта и улаже у здраву будућност

16

25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

16

22

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

16

13

"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner