Грушко: Запад преко Шмита крши права Срба и Републике Српске

Запад преко Кристијана Шмита намеће одлуке у БиХ којима се крше права Срба и Републике Српске и које воде БиХ ка присилној унитаризацији, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.
Он је у интервјуу за руски портал "Вести" навео да западне структуре користе сва расположива средства на Балкану, укључујући у БиХ, да остваре своје политичке циљеве, а то је да се ослаби утицај Русије и наметне западна контрола над регионом.
- Из неког разлога, у вези са БиХ, бројни западни "савјетници" који су се ангажовали у социјално-политички инжењеринг, заправо, изазивају хаос и дестабилизују регион и, што је најважније, испуњавају сопствене геополитичке задатке, који су, опет, повезани са обуздавањем Русије и заузимањем територије у смислу вршења утицаја - рекао је Грушко.
Он је истакао да Запад тиме покушава да испуни циљ пуне интеграције БиХ у европске и евроатлантске структуре како би натјерао Србе да забораве трагедију коју су преживјели и да придруживањем НАТО-у "покажу да је Запад дјеловао исправније него икад", пише Срна.
