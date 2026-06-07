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Познато здравствено стање жене која је рањена у Бановићима

Аутор:

АТВ
07.06.2026 15:40

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Жена иницијала А.Ћ (47) која је рањена данас у Бановићима када је упуцана из ватреног оружја смјештена је на Универзитетски клинички центар Тузла.

Како је за „Аваз“ потврдила портпаролка тузланског УКЦ-а Ерсија Ашчерић Мујединовић, ова пацијенткиња се налази у Клиничком центру Тузла, на Клиници за ортопедију и трауматологију због повреда десне поткољенице и абдомена.

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- Тренутно је свјесна и комуникативна – рекла је Ашчерић Мујединовић за „Аваз“.

Подсјећамо, у данашњој пуцњави убијен је мушкарац, док је његова супруга рањена. Осумњичени Х.Т. је ухапшен.

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Подијели:

Тагови :

Бановићи

пуцњава у Бановићима

повријеђена жена

Полиција

Убиство

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