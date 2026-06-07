Познато здравствено стање жене која је рањена у Бановићима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Жена иницијала А.Ћ (47) која је рањена данас у Бановићима када је упуцана из ватреног оружја смјештена је на Универзитетски клинички центар Тузла.
Како је за „Аваз“ потврдила портпаролка тузланског УКЦ-а Ерсија Ашчерић Мујединовић, ова пацијенткиња се налази у Клиничком центру Тузла, на Клиници за ортопедију и трауматологију због повреда десне поткољенице и абдомена.
Регион
Четири особе погинуле у тешкој несрећи код Вировитице
- Тренутно је свјесна и комуникативна – рекла је Ашчерић Мујединовић за „Аваз“.
Подсјећамо, у данашњој пуцњави убијен је мушкарац, док је његова супруга рањена. Осумњичени Х.Т. је ухапшен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
17
23
17
22
17
16
17
06
16
56
Тренутно на програму