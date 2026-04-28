Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

Аутор:АТВ
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове /MMKS/ Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до петка, 1. маја, састави извјештај са мишљењем независних стручњака којима се процјењује тренутно здравствено стање генерала Ратка Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења, саопштено је из Механизма.
У саопштењу Механизма наводи се да је Сантана наредила да се у извјештај унесе и степен у којем се може процијенити животни вијек генерала Младића, адекватност његе коју добија у притворској јединици УН или затворској болници у складу са постојећим директивама о њези, те питања покренута у ранијим извјештајима, преноси Срна.
Из Механизма истичу да је "у тренутним околностима прикладно да се затражи додатно мишљење стручњака како би се утврдило да ли постоје хуманитарне основе за пуштање генерала Младића из здравствених разлога".
Адвокатски тим Ратка Младића поднио је захтјев у четвртак, 23. априла, у којем се захтијева условно пуштање на слободу на хуманитарним основама, с обзиром на његово све лошије здравствено стање.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
