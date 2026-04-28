Logo
Large banner

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

Аутор:

АТВ
28.04.2026 15:11

Коментари:

0
Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Предсједник Међународног механизма за кривичне судове /MMKS/ Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до петка, 1. маја, састави извјештај са мишљењем независних стручњака којима се процјењује тренутно здравствено стање генерала Ратка Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења, саопштено је из Механизма.

У саопштењу Механизма наводи се да је Сантана наредила да се у извјештај унесе и степен у којем се може процијенити животни вијек генерала Младића, адекватност његе коју добија у притворској јединици УН или затворској болници у складу са постојећим директивама о њези, те питања покренута у ранијим извјештајима, преноси Срна.

Из Механизма истичу да је "у тренутним околностима прикладно да се затражи додатно мишљење стручњака како би се утврдило да ли постоје хуманитарне основе за пуштање генерала Младића из здравствених разлога".

Адвокатски тим Ратка Младића поднио је захтјев у четвртак, 23. априла, у којем се захтијева условно пуштање на слободу на хуманитарним основама, с обзиром на његово све лошије здравствено стање.

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме

Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гд‌је је под палијативном његом због тешког здравственог стања.

Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хаг

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

лијечење

извјештај

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner