Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

28.04.2026 15:18

Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Пијани 50-годишњак из Дубровника одговоран је за лажну дојаву о постављеној експлозивној направи у уторак у двије дубровачке школе, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска. Лажну дојаву упутио је телефоном око 12 часова и против њега је у току полицијско поступање.

„По пријему дојаве на терен су одмах упућени полицијски службеници који су обавили прегледе образовних установа, након чега је утврђено да су дојаве биле лажне“, наводе из полиције.

Данас нове дојаве у Загребу, евакуисане школе

У међувремену, неке основне и средње школе у Загребу јутрос су примиле нове дојаве о постављеним бомбама. Према информацијама читалаца, евакуисано је више школа на загребачком подручју. Загребачка полиција потврдила је да је упозната са дојавама те да су полицијски службеници на терену, гдје спроводе потребне провјере.

Талас лажних дојава широм Хрватске

Подсјетимо, јуче је забиљежен нови талас лажних дојава о бомбама због којих су евакуисане бројне школе у Загребу, Сплиту, Ријеци и Дубровнику, али и зграда Градске управе у Загребу те Арена центар. Лажне дојаве примиле су и неке медијске редакције.

Процјењује се да је прошле седмице, у пет дана заредом, послато више од 500 лажних дојава на адресе школа, вртића, тржних центара и других објеката широм Хрватске, укључујући и сплитски аеродром.

Министар унутрашњих послова Давор Божиновић изјавио је како су се до сада све дојаве показале лажним, али је нагласио да полиција сваку пријетњу схвата озбиљно. Додао је и да пријетње долазе са адреса из иностранства, због чега је неопходна међународна сарадња у истрази.

Истакао је и да се за сада не планира прелазак на онлајн наставу упркос учесталим пријетњама.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

дојава о бомби

хапшење

Школа

Прочитајте више

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

Република Српска

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

1 ч

0
УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Свијет

УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

1 ч

2
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Осумњичени за д‌јечију порнографију: Ухапшена два педофила

1 ч

0
Саобраћајна несрећа Рума-Шабац

Хроника

Тужна судбина Дејана који је погинуо у стравичној несрећи на ауто-путу

1 ч

0

Више из рубрике

Вук Лакићевић, осумњичени за шест убистава

Регион

По Интерполовој потјерници ухапшен Вук Лакићевић

1 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Регион

Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде

5 ч

0
Школске клупе у учионици.

Регион

Због нових дојава о бомбама евакуисано више школа

6 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Покушао да силује глувонијему жену: Полиција упала у стан и затекла језив призор

6 ч

0

  • Најновије

16

41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner