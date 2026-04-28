Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

Пијани 50-годишњак из Дубровника одговоран је за лажну дојаву о постављеној експлозивној направи у уторак у двије дубровачке школе, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска. Лажну дојаву упутио је телефоном око 12 часова и против њега је у току полицијско поступање.
„По пријему дојаве на терен су одмах упућени полицијски службеници који су обавили прегледе образовних установа, након чега је утврђено да су дојаве биле лажне“, наводе из полиције.
У међувремену, неке основне и средње школе у Загребу јутрос су примиле нове дојаве о постављеним бомбама. Према информацијама читалаца, евакуисано је више школа на загребачком подручју. Загребачка полиција потврдила је да је упозната са дојавама те да су полицијски службеници на терену, гдје спроводе потребне провјере.
Подсјетимо, јуче је забиљежен нови талас лажних дојава о бомбама због којих су евакуисане бројне школе у Загребу, Сплиту, Ријеци и Дубровнику, али и зграда Градске управе у Загребу те Арена центар. Лажне дојаве примиле су и неке медијске редакције.
Процјењује се да је прошле седмице, у пет дана заредом, послато више од 500 лажних дојава на адресе школа, вртића, тржних центара и других објеката широм Хрватске, укључујући и сплитски аеродром.
Министар унутрашњих послова Давор Божиновић изјавио је како су се до сада све дојаве показале лажним, али је нагласио да полиција сваку пријетњу схвата озбиљно. Додао је и да пријетње долазе са адреса из иностранства, због чега је неопходна међународна сарадња у истрази.
Истакао је и да се за сада не планира прелазак на онлајн наставу упркос учесталим пријетњама.
