Покушао да силује глувонијему жену: Полиција упала у стан и затекла језив призор

Због покушаја силовања глувонијеме жене, са којом је живио неко вријеме, З. Т. (71) је од стране Жупанијског суда у Карловцу осуђен на десет година затвора без правоснажне одлуке.
Судско вијеће му је такође наложило лијечење од зависности од алкохола, а не мора да плати судске трошкове.
Ријеч је о језивом инциденту који се догодио 8. фебруара 2025. године, усред бијела дана, у стану у једном личком граду, гдје су полицајци брзо упали, ухватили пензионера на дјелу и спријечили силовање.
- Добили смо позив од шефа смјене да морамо да изађемо на лице мјеста јер мушка особа лупа на врата стана, која су оштећена. По доласку смо видјели да су врата поломљена, квака вертикална, а врата одшкринута. А из стана су се чули неразумљиви крици. Чим сам гласно рекла: „Полиција!“, крици су постали још гласнији. При уласку у стан, примјетили смо жену на поду, ситну, мршаву и беспомоћну, а на њој мушкарца са спуштеним панталонама, кога је покушала да одгурне рукама, али није имала снаге. Подигли смо га и наредили му да се обуче. Ухапсили смо га, а њу смо положили на софу и позвали хитну помоћ - рекао је полицајац из Лике, откривајући да у том тренутку нису могли да утврде идентитет жене јер је била у веома лошем стању и истовремено је неразумљиво одговарала на њихова питања.
Тек касније су сазнали да је ријеч о глувонијемој особи. Оптужени пензионер је у полицијској станици измјерио 2,33 промила алкохола у крви и одбацио је сваки облик кривице.
Полицију је на његова врата послао један од комшија жртве јер се из стана чула бука, а видио је мушкарца како проваљује у стан вичући: "Отворите!"
Судско вијеће није поверовало одбрани окривљеног, а приликом одлучивања о висини казне, оцијењена је и пресуда од прије пет година на штету исте жртве, када је осуђен за покушај тешког убиства. Убрзо након одслужења те казне, поново је сагријешио.
- У извршењу овог кривичног дјела, показао је изузетну упорност и безобзирност, јер га чак ни присуство других лица у стамбеној згради усред дана није спријечило да изврши кривично дјело. Очигледно је да под утицајем алкохола окривљени злоставља оштећену, а у својој одбрани покушава да покаже да заправо брине о жртви и доноси јој ствари јер је болесна. Међутим, његови поступци говоре другачије. Претходна осуда очигледно није утицала на њега - закључило је судско вијеће Окружног суда.
Према пријави жртве, кобног дана, по уласку у стан, мушкарац ју је ударио у стомак, оборио на под, инсистирао на сексуалном односу иако га је она одгурнула и рекла му да не жели сексуални однос. Срећом, комшија је реаговао на вријеме, а услиједила је и брза интервенција полиције, чиме је спријечена још већа штета.
(Јутарњи)
