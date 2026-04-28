Добојлији осам година затвора за обљубу малољетнице

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Д.К. из Добоја на јединствену казну од осам година и осам мјесеци затвора због обљубе дјевојчице млађе од 15 година и омогућавања уживања дроге.
Пресуда је изречена након што је судско вијеће Врховног суда потврдило пресуду коју је 22. августа 2025. године изрекао Окружни суд у Добоју.
"Жалбе тужилаштва и одбране одбијене су као неосноване и потврђена је првостепена пресуда којом је оптужени Д.К. осуђен на јединствену казну од осам година и осам мјесеци затвора", наводе у Врховном суду.
Ради се о случају који је откривен у октобру 2024. године након што је мајка једне малољетнице полицији пријавила нестанак кћерке. Дјевојчица је убрзо пронађена, а истражујући цијели случај дошло се до сазнања да је више особа сексуално искориштавало двије дјевојчице од којих је једна остала трудна.
Градови и општине
Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња
Услиједило је хапшење шесторице осумњичених, а у претресима је пронађена мања количина дроге. Већина осумњичених тада је притворена, а предмет против Д.К. је у међувремену раздвојен у односу на остале осумњичене.
У изречену казну Д.К. је урачунато вријеме проведено у притвору од 17. октобра 2024. године.
