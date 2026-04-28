ФИФА уводи ново правило

ФИФА припрема велику промјену правила која би могла снажно утицати на ток Свјетског првенства 2026. године, првог у историји с чак 48 репрезентација.
Проширење турнира доноси и већи број утакмица - момчад која дође до финала мораће их одиграти чак осам. Управо зато расте и ризик од суспензија због жутих картона, па челници свјетског фудбала желе спријечити сценарије у којима би кључни играчи пропуштали најважније двобоје.
Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде
Према најновијим информацијама, ФИФА планира увести чак двије 'амнестије' за жуте картоне током турнира. Картони би се брисали у двије кључне фазе - након групне фазе и након четвртфинала. Ова промјена требала би бити званично размотрена и потврђена на састанку Савјета ФИФА у Ванкуверу, јављају медији.
У досадашњим издањима Свјетског првенства жути картони брисали су се тек након четвртфинала. Но, с обзиром на проширење с 32 на 48 репрезентација и додатну нокаут рунду - шеснаестину финала - ФИФА жели прилагодити правила како би смањила број суспензија.
Циљ ове промјене је избјећи ситуације у којима се суспензије гомилају због акумулираних опомена.
Према досадашњим правилима, играч би могао бити суспендован већ након два жута картона у првих пет утакмица прије четвртфинала.
Брат убио брата па покушао самоубиство?
С новим системом, захваљујући амнестији након групне фазе, играч би морао добити два жута картона унутар исте фазе такмичења - било током групне фазе, било у нокаут дијелу од шеснаестине финала до четвртфинала - да би зарадио суспензију.
Извори упознати с плановима, који су жељели остати анонимни, истичу како ФИФА сматра ову одлуку праведнијом јер смањује ризик од изостанака у кључним утакмицама и омогава најбољим играчима да буду на располагању у завршници турнира.
