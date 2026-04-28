ФИФА уводи ново правило

28.04.2026 11:29

Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

ФИФА припрема велику промјену правила која би могла снажно утицати на ток Свјетског првенства 2026. године, првог у историји с чак 48 репрезентација.

Проширење турнира доноси и већи број утакмица - момчад која дође до финала мораће их одиграти чак осам. Управо зато расте и ризик од суспензија због жутих картона, па челници свјетског фудбала желе спријечити сценарије у којима би кључни играчи пропуштали најважније двобоје.

Регион

Малољетник избоден оштрим предметом: Задобио тешке повреде

Према најновијим информацијама, ФИФА планира увести чак двије 'амнестије' за жуте картоне током турнира. Картони би се брисали у двије кључне фазе - након групне фазе и након четвртфинала. Ова промјена требала би бити званично размотрена и потврђена на састанку Савјета ФИФА у Ванкуверу, јављају медији.

У досадашњим издањима Свјетског првенства жути картони брисали су се тек након четвртфинала. Но, с обзиром на проширење с 32 на 48 репрезентација и додатну нокаут рунду - шеснаестину финала - ФИФА жели прилагодити правила како би смањила број суспензија.

Мањи ризик за кључне играче

Циљ ове промјене је избјећи ситуације у којима се суспензије гомилају због акумулираних опомена.

Према досадашњим правилима, играч би могао бити суспендован већ након два жута картона у првих пет утакмица прије четвртфинала.

Најновија вијест

Хроника

Брат убио брата па покушао самоубиство?

С новим системом, захваљујући амнестији након групне фазе, играч би морао добити два жута картона унутар исте фазе такмичења - било током групне фазе, било у нокаут дијелу од шеснаестине финала до четвртфинала - да би зарадио суспензију.

Извори упознати с плановима, који су жељели остати анонимни, истичу како ФИФА сматра ову одлуку праведнијом јер смањује ризик од изостанака у кључним утакмицама и омогава најбољим играчима да буду на располагању у завршници турнира.

Више из рубрике

Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Фудбал

Компанију забрањен контакт с фудбалерима Бајерна

14 ч

0
Лука Модрић из Милана повријеђен је током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, у недјељу, 26. априла 2026. године.

Фудбал

Модрић хитно оперисан! Мундијал под знаком питања

18 ч

0
Стефан Савић, првотимац бањалучког Борца, проглашен је за најбољег фудбалере Републике Српске на 15. манифестацији "Дан фудбала" у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

Фудбал

Дан фудбала: Стефан Савић проглашен за најбољег фудбалера Републике Српске

22 ч

0
Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

Фудбал

Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

1 д

0

  • Најновије

13

04

Сарадња Српске и Чешке: Почела медицинска обука за припаднике МУП-а и РУЦЗ

12

55

Домаћа прихрана за цвијеће: Од ње буја ''као лудо''

12

50

Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији

12

47

Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

12

42

Мај 2026. доноси баш озбиљне паре за три знака

