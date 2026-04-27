Logo
Large banner

Компанију забрањен контакт с фудбалерима Бајерна

Аутор:

АТВ
27.04.2026 22:16

Коментари:

0
Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Уочи великог окршаја у Лига шампиона УЕФА, тренер Бајерн Минхен Венсан Компани одрадио је све по устаљеном распореду — водио тренинг у центру на Зебенер штрасе (Säbener Straße) и отпутовао у Париз, гдје се заједно с Дајо Упамекано обратио медијима на Парк принчева.

Ипак, ту престаје његова уобичајена улога. Због жутог картона зарађеног против Реал Мадрид, Компани неће моћи да води екипу у првом полуфиналном сусрету против Пари Сен Жермен. Правила УЕФА су јасна — од тренутка доласка на стадион забрањен му је сваки контакт с играчима и стручним штабом.

Умјесто њега, екипу ће с клупе предводити помоћни тренер Арон Данкс, који је дио Компанијевог стручног штаба још од његовог доласка у Бајерн 2024. године.

Венсан Компани

Фудбал

Скандал у свлачионици Бајерна: "Довео је Албанца јер има згодну сестру, одлазим из клуба!

Данкс је задужен за прекиде, али већ има искуство вођења тима у специфичним ситуацијама, па је његов привремени прелазак у улогу главног тренера био очекиван. У стручном штабу важи за изузетно тактички поткованог тренера.

За то вријеме, Компани ће утакмицу пратити из ложе на стадиону Парк принчева, уз стално присуство представника УЕФА-е који ће надзирати да не успостави контакт са екипом.

То практично значи да неће имати могућност комуникације, ни путем телефона, ни на било који други начин.

Белгијски стручњак већ је раније изразио незадовољство због картона који је добио против Реала, сматрајући га неоправданим, поготово с обзиром на важност утакмице која слиједи.

Једно је сигурно — Бајерн ће у Паризу играти без свог шефа на клупи, али под будним оком човјека који ће сваки потез пратити из ложе.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner