Компанију забрањен контакт с фудбалерима Бајерна

Уочи великог окршаја у Лига шампиона УЕФА, тренер Бајерн Минхен Венсан Компани одрадио је све по устаљеном распореду — водио тренинг у центру на Зебенер штрасе (Säbener Straße) и отпутовао у Париз, гдје се заједно с Дајо Упамекано обратио медијима на Парк принчева.
Ипак, ту престаје његова уобичајена улога. Због жутог картона зарађеног против Реал Мадрид, Компани неће моћи да води екипу у првом полуфиналном сусрету против Пари Сен Жермен. Правила УЕФА су јасна — од тренутка доласка на стадион забрањен му је сваки контакт с играчима и стручним штабом.
Умјесто њега, екипу ће с клупе предводити помоћни тренер Арон Данкс, који је дио Компанијевог стручног штаба још од његовог доласка у Бајерн 2024. године.
Данкс је задужен за прекиде, али већ има искуство вођења тима у специфичним ситуацијама, па је његов привремени прелазак у улогу главног тренера био очекиван. У стручном штабу важи за изузетно тактички поткованог тренера.
За то вријеме, Компани ће утакмицу пратити из ложе на стадиону Парк принчева, уз стално присуство представника УЕФА-е који ће надзирати да не успостави контакт са екипом.
То практично значи да неће имати могућност комуникације, ни путем телефона, ни на било који други начин.
Белгијски стручњак већ је раније изразио незадовољство због картона који је добио против Реала, сматрајући га неоправданим, поготово с обзиром на важност утакмице која слиједи.
Једно је сигурно — Бајерн ће у Паризу играти без свог шефа на клупи, али под будним оком човјека који ће сваки потез пратити из ложе.
