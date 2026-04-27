Нијемци избјегавају служење војног рока

Откако је Њемачка 1. јануара увела нови закон о служењу војног рока, порастао је број захтјева за признавање приговора савјести.
У првом кварталу 2.656 људи поднијело је такве захтјеве, пише лист Неуе Оснабрикер Цајтунг (Neue Osnabrücker Zeitung), позивајући се на податке Савезног завода за породична питања и функције цивилног друштва (БАФзА).
Током цијеле 2025. године било је 3.867 захтјева, према одговору владе на посланичко питање странке Љевица (Дие Линке). Годину раније јавило се 2.998 приговарача савјести, рекла је раније портпаролка БАФзА листу Аугсбургер Алгемајне (Augsburger Allgemeine).
Ако се тренд настави, захтјева би могло бити највише откако је Њемачка 2011. суспендовала обавезно служење војног рока. Нови закон увео је обавезни упитник за мушкарце рођене 2008. године или касније, али служење војске и даље остаје добровољно.
Ако Бундесвер не привуче довољно добровољаца, парламент може да уведе обавезни војни рок.
Међутим, у војску ни тада не би ишли сви, већ према потребама. На примјер, дискутује се о могућности жријеба — насумичне компјутерске регрутације одређеног броја младића.
Упоредо са растом захтјева за приговор савјести, повећан је и број оних који повлаче захтјеве које су раније поднијели. Прошле године 781 особа повукла је захтјев, а у првом кварталу ове године 233, јавља дпа.
