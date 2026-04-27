Рубио: Иран жели договор, али мора одустати од нуклеарног оружја

27.04.2026 18:48

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички министар вањских послова Марко Рубио изјавио је да је Иран озбиљан у намјери да постигне договор са Сједињеним Америчким Државама, али је нагласио да сваки споразум мора спријечити развој нуклеарног оружја.

"Мислим да су озбиљни у вези с изласком из проблема у којем се налазе", рекао је Рубио у интервјуу за Фокс Њуз.

Он је истакао да се економска ситуација у Ирану додатно погоршава, уз високу инфлацију, потешкоће у исплати плата и све већи притисак санкција.

"Сви проблеми које је Иран имао прије почетка овог сукоба и даље постоје, а већина их се погоршава. Морамо осигурати да сваки договор који се постигне дефинитивно спријечи да у било којем тренутку крену према развоју нуклеарног оружја", рекао је.

Спор око Хормушког мореуза

Рубијеве изјаве долазе у тренутку када се у медијима појављују информације да је Иран понудио поновно отварање Хормушког мореуза у замјену за укидање америчке блокаде и прекид рата, уз одгађање шире расправе о нуклеарном програму.

Рубио је одбацио тврдње из Техерана да је мореуз отворен под њиховим условима.

"То су међународни пловни путеви. Не можемо допустити систем у којем Иранци одлучују ко их смије користити и колико мора платити", рекао је.

Преговори без договора

Иран и Сједињене Америчке Државе разговарали су 11. априла у Исламабаду, али нису постигли договор о окончању сукоба који је почео 28. фебруара.

Преговори су услиједили након двоседмичног примирја које је 8. априла посредовао Пакистан, а које је касније продужио амерички предсједник Доналд Трамп.

У току су покушаји да се организује нова рунда преговора.

Кроз Хормушки мореуз свакодневно пролази око 20 посто свјетске опскрбе нафтом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

