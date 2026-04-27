Мерц охладио Зеленског: Украјина би могла да буде приморана на губитак територије

27.04.2026 16:05

На фотографији лијево налази се Володимир Зеленски, предсједник Украјине, а десно је Фридрих Мерц, њемачки канцелар
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias/Martin Meissner

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је данас да би Украјина могла да буде приморана да прихвати губитак контроле над дијелом територије у оквиру будућег мировног споразума са Русијом.

Ројтерс наводи да је Мерц директно повезао такве уступке с изгледима Украјине за чланство у Европској унији.

"У неком тренутку, Украјина ће потписати споразум о прекиду ватре, а надамо се, у неком тренутку и мировни споразум са Русијом. Тада би се могло да се деси да дио украјинске територије више не буде украјински. Ако предсједник (Украјине Володимир) Зеленски жели да ово представи свом народу и добије подршку већине и ако се о томе одржи референдум, онда истовремено мора да каже народу: "Отворио сам вам пут ка Европи" - казао је Мерц у понедјељак током разговора са студентима у гимназији Каролус-Магнус у Марсбергу.

Мерц је, међутим, упозорио да не треба имати превелика очекивања о брзом приступању Кијева Унији.

Он је нагласио је да Украјина не може да се придружи блоку док је у рату и да прво мора да испуни строге критеријуме, посебно оне који се односе на владавину права и борбу против корупције.

"Идеја Зеленског о придруживању ЕУ 1. јануара 2027. године неће се остварити. Чак ни 1. јануар 2028. није реалан датум", рекао је Мерц.

Он је као алтернативу предложио је увођење прелазних корака, попут давања Украјини улоге посматрача у институцијама ЕУ.

Мерц је навео да је за овај предлог добио широку подршку европских лидера на самиту одржаном на Кипру од 14. до 20. априла, којем је присуствовао и Зеленски.

У истом периоду, Европска унија је одобрила Украјини зајам од 90 милијарди евра, покривајући већину њених финансијских потреба до краја 2027. године.

Упркос томе, чланице блока остају подијељене око динамике преговора о приступању са Кијевом.

