Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

Иранске власти представиле су нови приједлог који је упућен САД, у којем Техеран предлаже отварање Ормуског мореуза и завршетак сукоба, али и одгађање преговора о иранском нуклеарном програму, како би се убрзао мировни процес, јавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименоване изворе.
Неименовани амерички званичник и још два обавијештена извора рекли су да је ирански министар спољних послова Абас Аракчи поменуо такав план током посјете Исламабаду, те да посредници из Пакистана, Египта, Турске и Катара обавијештени да у Техерану за сада нема сагласности у вези са приступом захтјевима Вашингтона када се ради о нуклеарној енергији.
Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ
Приједлог, који је достављен Бијелој кући преко пакистанских посредника, усредсређен је на продужетак примирја или чак окончање сукоба и уклањање блокаде Ормуског мореуза.
"Russia today" подсјећа да САД инсистирају да Иран потпуно обустави нуклеарни програм и преда сав свој обогаћени уранијум.
