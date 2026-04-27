Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

27.04.2026 11:29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Иранске власти представиле су нови приједлог који је упућен САД, у којем Техеран предлаже отварање Ормуског мореуза и завршетак сукоба, али и одгађање преговора о иранском нуклеарном програму, како би се убрзао мировни процес, јавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименоване изворе.

Неименовани амерички званичник и још два обавијештена извора рекли су да је ирански министар спољних послова Абас Аракчи поменуо такав план током посјете Исламабаду, те да посредници из Пакистана, Египта, Турске и Катара обавијештени да у Техерану за сада нема сагласности у вези са приступом захтјевима Вашингтона када се ради о нуклеарној енергији.

Приједлог, који је достављен Бијелој кући преко пакистанских посредника, усредсређен је на продужетак примирја или чак окончање сукоба и уклањање блокаде Ормуског мореуза.

"Russia today" подсјећа да САД инсистирају да Иран потпуно обустави нуклеарни програм и преда сав свој обогаћени уранијум.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

