Logo
Large banner

Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

Аутор:

АТВ
27.04.2026 11:02

Мушкарац М.Р. (27) из Добоја ухапшен је након што је изазвао драму покушавајући да побјегне од полиције, која га је послије краће потјере сустигла и ухапсила, при чему су два полицајца лакше повријеђена.

У ПУ Добој наводе да је М.Р. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.

Све се одиграло у недјељу око 3.40 часова.

Бацио се да избјегне удар возила

”Приликом заустављања и контроле аутомобила ”ауди”, којим је управљало М.Р., извршеним алкотестирањем утврђено је присуство алкохола у организму од 0,89 g/kg. Након тога је М.Р. покренуо возило и удаљио се са лица мјеста, при чему је један полицијски службеник задобио повреде избјегавајући возило у покрету”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је бјегунац убрзо сустигнут службеним возилом.

Полицајцима указана помоћ у болници

”Приликом хапшења је пружао активан отпор, усљед чега је други полицијски службеник задобио тјелесне повреде. Обојици повријеђених полицајаца указана је љекарса помоћ у болници „Свети апостол Лука“ у Добоју”, наводе у полицији

Осумњичени је уз извјештај о извршеном кривичном дјелу предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

