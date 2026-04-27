Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

Мушкарац М.Р. (27) из Добоја ухапшен је након што је изазвао драму покушавајући да побјегне од полиције, која га је послије краће потјере сустигла и ухапсила, при чему су два полицајца лакше повријеђена.
У ПУ Добој наводе да је М.Р. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње.
Све се одиграло у недјељу око 3.40 часова.
”Приликом заустављања и контроле аутомобила ”ауди”, којим је управљало М.Р., извршеним алкотестирањем утврђено је присуство алкохола у организму од 0,89 g/kg. Након тога је М.Р. покренуо возило и удаљио се са лица мјеста, при чему је један полицијски службеник задобио повреде избјегавајући возило у покрету”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да је бјегунац убрзо сустигнут службеним возилом.
”Приликом хапшења је пружао активан отпор, усљед чега је други полицијски службеник задобио тјелесне повреде. Обојици повријеђених полицајаца указана је љекарса помоћ у болници „Свети апостол Лука“ у Добоју”, наводе у полицији
Осумњичени је уз извјештај о извршеном кривичном дјелу предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.
