Французу пријети робија због лизања сламке

Француз Дидије Гаспар Овен Максимилијен (18), који је лизао сламку из аутомата која се добија уз сок од поморанџе, оптужен је да је починио неред и да је нарушавао јавни ред у Сингапуру, због чега се суочава са потенцијалном затворском казном.
Према локалним извјештајима, Максимилијен је поставио видео на Инстаграму у којем се види како изводи тај чин, уз натпис „град није безбједан“, преноси Би-Би-Си.
Компанија која је власник аутомата за продају сока од поморанџе, иЈооз, саопштила је да је након инцидента замијенила свих 500 сламки у апарату.
Ако се прогласи кривим по обје тачке оптужнице, Максимилијен се суочава са максималном казном затвора од преко двије године и новчаном казном која износи више хиљада евра.
Наводни инцидент се догодио 12. марта у тржном центру у Сингапуру.
Максимилијен тренутно студира у сингапурском огранку Есек пословне школе, а биће саслушан на суду 22. маја.
