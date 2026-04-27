Logo
Large banner

Французу пријети робија због лизања сламке

Аутор:

АТВ
27.04.2026 11:01

Коментари:

0
Розе сламке поредане у чаши.
Фото: Pexels/Arturo Añez

Француз Дидије Гаспар Овен Максимилијен (18), који је лизао сламку из аутомата која се добија уз сок од поморанџе, оптужен је да је починио неред и да је нарушавао јавни ред у Сингапуру, због чега се суочава са потенцијалном затворском казном.

Према локалним извјештајима, Максимилијен је поставио видео на Инстаграму у којем се види како изводи тај чин, уз натпис „град није безбједан“, преноси Би-Би-Си.

Компанија која је власник аутомата за продају сока од поморанџе, иЈооз, саопштила је да је након инцидента замијенила свих 500 сламки у апарату.

Ако се прогласи кривим по обје тачке оптужнице, Максимилијен се суочава са максималном казном затвора од преко двије године и новчаном казном која износи више хиљада евра.

Наводни инцидент се догодио 12. марта у тржном центру у Сингапуру.

Максимилијен тренутно студира у сингапурском огранку Есек пословне школе, а биће саслушан на суду 22. маја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

сламка

хапшење

аутомат

Затвор

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner