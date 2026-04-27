Дојаве о бомбама широм Хрватске, у току евакуација

У више школа у Загребу, Сплиту и Ријеци у току је евакуација због дојава о постављеним експлозивним направама.
Из полиције су саопштили да поступају према протоколу и врше преглед објеката.
Дојава је стигла и на адресе медијских редакција, преносе хрватски медији.
У Хрватској је прошле седмице забиљежено више од 500 лажних пријава о постављеним бомбама због чега је у бројним школама широм земље била обустављена настава.
Пријаве су примили и вртићи и поједини трговачки центри.
Дојаве су пет дана заредом стизале на адресе васпитно-образовних установа, јединица локалне самоуправе, Владе, Сабора, полиције и појединих медија.
(СРНА)
