Дојаве о бомбама широм Хрватске, у току евакуација

27.04.2026 10:44

Фото: МУП Хрватске

У више школа у Загребу, Сплиту и Ријеци у току је евакуација због дојава о постављеним експлозивним направама.

Из полиције су саопштили да поступају према протоколу и врше преглед објеката.

Дојава је стигла и на адресе медијских редакција, преносе хрватски медији.

У Хрватској је прошле седмице забиљежено више од 500 лажних пријава о постављеним бомбама због чега је у бројним школама широм земље била обустављена настава.

Пријаве су примили и вртићи и поједини трговачки центри.

Дојаве су пет дана заредом стизале на адресе васпитно-образовних установа, јединица локалне самоуправе, Владе, Сабора, полиције и појединих медија.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

