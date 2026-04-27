Породица Мирзе Ченгића тражи истину: Био је здрав, могли су га спасити

Мирза Ченгић, 35-годишњи држављанин БиХ, преминуо је прије осам дана у Задру под потресним околностима.
Он се 17. априла колегама на послу пожалио на трњење руке и лијеве стране тијела, након чега је потражио помоћ у Заводу за хитну медицину Задарске жупаније (ЗХМЗЖ).
Тамо су му измјерили крвни притисак и оцијенили да није витално угрожен, те му савјетовали да се јави љекару ако се стање не поправи након викенда. Преминуо је свега 20 минута касније.
Његов најбољи пријатељ, Емир Ризво, истиче да симптоме у Заводу нису озбиљно схватили. Са отпусним писмом у којем је наведено да пацијент негира тегобе и да има повишен притисак, кренули су према Ражанцу, гдје су обојица дошла да раде сезонски посао. Убрзо је услиједио најгори сценарио.
Сјајна прилика за студенте из Српске да освоје 3.000 КМ
„Стали смо на пумпу јер је тражио воде. Код Мaзије му се стање погоршало, постао је модар у лицу и одмах смо позвали Хитну. Давали су нам инструкције за оживљавање, масирали смо му срце и он се борио све вријеме. Помоћ је стигла за десетак минута, дали су му адреналин, а апарати су показивали пулс. Тим је дао све од себе, али након сат времена борбе, исход је била смрт“, испричао је Ризво за 24сата.хр.
Мирзина породица у Сарајеву је у шоку. Очух Армин Ченгић истиче да је Мирза био доброг здравља, планинар и заљубљеник у природу. Поручује да неће одустати док се не сазна истина.
„Устрајаћу да се сазна ко је одговоран и да буде санкционисан. И то не због Мирзе, који се неће вратити, него због свих оних који траже помоћ. Да су му само извадили крв, видјели би да је инфаркт у развоју. Чак и да је дошао на погрешно мјесто, они су га морали усмјерити даље, а не пустити га кући“, рекао је Армин Ченгић.
