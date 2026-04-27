Сјајна прилика за студенте из Српске да освоје 3.000 КМ

Аутор:АТВ
Студенти у Републици Српској имају сјајну прилику да преко конкурса Службеног гласника освоје вриједне награде у распону од 1.500 до 3.000 конвертибилних марака (КМ).
Службени гласник Републике Српске и ове године расписује Графички конкурс “Ђурађ Љубавић” за 2026. годину, за студенте првог циклуса студија из Републике Српске.
Конкурс представља прилику да се препознају, подрже и награде млади аутори који својим стваралаштвом повезују традицију, идентитет и савремени израз.
Тема овогодишњег Конкурса је “КРСНА СЛАВА”.
Крсна слава представља јединствен обичај и симбол породичног и духовног идентитета српског народа, који обједињује вјеру, традицију и заједништво. Као породични празник посвећен светитељу заштитнику, слава симболизује континуитет, припадност и везу између предака, садашњих и будућих генерација. Кроз обреде, симболе и окупљање породице и пријатеља, слава повезује вјеру, традицију и свакодневни живот, чувајући културно насљеђе и преносећи га из генерације у генерацију.
Слава није само обичај – она је живи израз заједништва, памћења и идентитета.
Од учесника се очекује да кроз графички израз прикажу:
Слава није само обичај – она је жива традиција, простор сусрета, памћења и припадања. Овај конкурс има за циљ да подстакне младе да ту традицију разумију, преиспитају и визуелно представе у савременом контексту.
На Конкурс се могу пријавити сви студенти првог циклуса студија из Републике Српске, као и студенти који студирају у иностранству, а имају пребивалиште у Републици Српској.
Радови морају бити достављени у дигиталном формату, у резолуцији 600 дпи, у ПДФ, АИ, ЕПС, ПСД или ЦДР формату, уз достављање и “опен фајл” верзије.
Фајлови већи од 10 МБ достављају се путем WeTransferа.
календар,
Рок за предају радова је 31. јул 2026. године до 12.00 часова.
Радови се достављају на адресу електронске поште:
grafickikonkurs@slglasnik.org
или лично на адресу:
ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, Бања Лука (са назнаком: Графички конкурс).
За три најбоља рада биће додијељене сљедеће награде:
Службени гласник задржава право да награди и друге радове.
