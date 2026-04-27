Logo
Large banner

Сјајна прилика за студенте из Српске да освоје 3.000 КМ

Аутор:

АТВ
27.04.2026 10:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

Студенти у Републици Српској имају сјајну прилику да преко конкурса Службеног гласника освоје вриједне награде у распону од 1.500 до 3.000 конвертибилних марака (КМ).

Службени гласник Републике Српске и ове године расписује Графички конкурс “Ђурађ Љубавић” за 2026. годину, за студенте првог циклуса студија из Републике Српске.

Најновија вијест

Хроника

Конкурс представља прилику да се препознају, подрже и награде млади аутори који својим стваралаштвом повезују традицију, идентитет и савремени израз.

Тема овогодишњег Конкурса је “КРСНА СЛАВА”.

Крсна слава представља јединствен обичај и симбол породичног и духовног идентитета српског народа, који обједињује вјеру, традицију и заједништво. Као породични празник посвећен светитељу заштитнику, слава симболизује континуитет, припадност и везу између предака, садашњих и будућих генерација. Кроз обреде, симболе и окупљање породице и пријатеља, слава повезује вјеру, традицију и свакодневни живот, чувајући културно насљеђе и преносећи га из генерације у генерацију.

Слава није само обичај – она је живи израз заједништва, памћења и идентитета.

Од учесника се очекује да кроз графички израз прикажу:

  • симболику славе: свијећу, жито, славски колач, икону,
  • традиционалне елементе (нпр. орнаменти, народни инструменти, обичаји),
  • обреде и ритуале,
  • атмосферу славског окупљања,
  • мотиве породице, заједништва и насљеђа,
  • или сваку личну интерпретацију значења славе.

Слава није само обичај – она је жива традиција, простор сусрета, памћења и припадања. Овај конкурс има за циљ да подстакне младе да ту традицију разумију, преиспитају и визуелно представе у савременом контексту.

Циљеви Конкурса

  • Промоција нематеријалног српског културног насљеђа.
  • Подстицање интересовања младих стваралаца за српску славу као важан дио културног и духовног идентитета.
  • Охрабривање студената да кроз савремени визуелни језик интерпретирају традиционалне обичаје и симболе.
  • Афирмација елемената крсне славе (орнаментика, предмети, атмосфера, породични и заједнички аспект) као инспирације за умјетничко изражавање.
  • Пружање прилике студентима да свој рад учине видљивим и потенцијално примјењивим у институционалном и јавном простору.

Пријава на Конкурс

На Конкурс се могу пријавити сви студенти првог циклуса студија из Републике Српске, као и студенти који студирају у иностранству, а имају пребивалиште у Републици Српској.

Формат радова:

Радови морају бити достављени у дигиталном формату, у резолуцији 600 дпи, у ПДФ, АИ, ЕПС, ПСД или ЦДР формату, уз достављање и “опен фајл” верзије.

Фајлови већи од 10 МБ достављају се путем WeTransferа.

Радови треба да буду примјењиви за:

календар,

  • постер,
  • зидну илустрацију,
  • друштвене мреже,
  • билборде и друге облике визуелне комуникације.

Обавезна документација:

Уз рад је потребно доставити:

  • кратак опис рада и креативног процеса (до 30 ријечи),
  • име и презиме аутора, контакт телефон и адресу електронске поште,
  • годину студија,
  • назив и адресу факултета,
  • име и презиме ментора (професора),
  • изјаву о аутентичности рада (без коришћења АИ алата).

Рок за предају радова је 31. јул 2026. године до 12.00 часова.

Радови се достављају на адресу електронске поште:

grafickikonkurs@slglasnik.org

или лично на адресу:

ЈУ Службени гласник Републике Српске, Вељка Млађеновића бб, Бања Лука (са назнаком: Графички конкурс).

Награде за студенте

За три најбоља рада биће додијељене сљедеће награде:

  • прва награда – 3.000 КМ,
  • друга награда – 2.000 КМ,
  • трећа награда – 1.500 КМ.

Службени гласник задржава право да награди и друге радове.

Право учествовања имају и студенти који студирају у иностранству, а имају пребивалиште у Републици Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђурађ Љубавић 2026.

Службени гласник Српске

Крсна слава

Коментари (0)
Large banner

