Цијене нафте у порасту

Глобалне цијене нафте нагло су порасле за готово три одсто усљед тренутне обуставе мировних преговора САД и Ирана, показују подаци са берзи.

Јунски фјучерси сирове нафте "брент" порасли су за 2,44 одсто у односу на претходно затварање од 107,9 долара по барелу, након што су неколико минута раније достигли цијену од 108,09 долара.

Фјучерси на америчку нафту ВТИ за јун порасли су за 2,37 одсто на 196,64 долара по барелу.