Стручњаци објаснили да ли стрес утиче на развој тумора

27.04.2026 11:18

Фото: Unsplash

Медицинска заједница даје приоритет другим факторима у развоју тумора, али ипак дјелимично потврђује да стрес доприноси болести.

Онколог и доктор медицине Јевгениј Черемушкин истражује ову теорију. Тумор су ћелије које су се вратиле у своје стање матичних ћелија и повратиле способност дијељења.

– Овако то функционише: ћелија се појављује, а у њеној ДНК је кодиран програм. Овај програм одређује функцију или структурну улогу ћелије, њен животни вијек и број диоба које ће проћи. Свака ћелија функционише према овом програму; у тијелу нема недефинисаних, слободних ћелија, али може доћи до грешака, попут рачунара. Онда овај програм откаже, ћелија се враћа у своје првобитно стање и почиње да се развија на другачији начин, дијелећи се по свом обрасцу. Нема потребе за страхом; стално имамо поломљене ћелије, али наш имуни систем је јачи. Оне су уништене – каже онколог за руски Wоман.ру.

Фактори ризика

Постоји много фактора ризика: генетски поремећаји, хемикалије, зрачење, животна средина, храна и старење (са годинама има више оштећених ћелија и имуни систем је слабији).

Биолошки, вјерује се да може проћи 5-15 година од прве проблематичне ћелије до тумора величине центиметра.

– Стрес је такође на овој листи, али као индиректни фактор. Када је особа у овом стању, централни нервни систем је под оптерећењем. То је примарни регулаторни систем (чак ни не размишљамо о томе како дишемо, гутамо или трепћемо). Тијело мобилише своје ресурсе да подржи централни нервни систем, имуни систем слаби, и ако су у том тренутку биле присутне туморске ћелије, оне се мобилишу. Тумор је живи организам. Појединачне ћелије умиру, али када се споје, формирају сопствену васкуларну мрежу и активно се дијеле. Уче да луче супстанце тако да их имуни систем не блокира. Брзина развоја рака зависи од потенцијала ћелије за диобу. Код леукемије се она брзо развија, буквално у року од неколико недјеља, и цијело тијело је погођено. Неки тумори, међутим, расту годинама без изазивања икаквих симптома – закључио је љекар.

Познаје обје стране

Психологиња Оксана Корњејева из прве руке познаје рак дојке и највеће страхове обољелих од рака: била је на обје стране – и доктор и пацијент. Прије неколико година и сама је добила застрашујућу дијагнозу — свијет јој се срушио, али болест је била изљечива и Оксана је сада у ремисији. Оксана волонтира у Удружењу обољелих од рака „Здраво!“, пружајући емоционалну подршку онима који се лијече.

– Љекари имају подијељена мишљења у вези са утицајем стреса. Неки кажу: ‘Рак је глуп; никад се не зна где или када ће се манифестовати.’ А стрес и психосоматика немају никакве везе са тим: током рата, сахране су стизале у сваки дом, сви су туговали, али нико није масовно умирао од рака у позадини. Други се слажу: туга исцрпљује човјекову снагу, али свако је другачији. Слажем се: несумњиво, болест вољене особе, бриге о будућности и јак стрес могу покренути многе патолошке промјене у људском тијелу. Стрес је одбрамбени механизам тијела, ослобађање кортизола и адреналина, који нам помаже да мобилишемо сву своју снагу у тешкој ситуацији. Тијело посвећује све своје ресурсе спасавању нервног система, а имуни систем игра споредну улогу – објашњава психолог.

Утицај депресије

Хронични стрес може покренути депресивна стања: осећај беспомоћности, ниско самопоштовање, губитак мотивације и жеље за напредовањем, а понекад чак и за животом. Особа почиње да пропада, и не можете а да не помислите: „Доста ми је ове болести.“

– Медицина је далеко напредовала, али када чујете такву дијагнозу, укоријењене представе о ‘изгорјелости од рака’ и слично нехотице извиру из дубина подсвијести. Али, будимо искрени, више људи умире од срчаних и можданих удара. Узмите некога ко је доживио несрећу и бори се да поново стане на ноге. Они знају да треба да вјежбају и вредно раде, а онда ће се опоравити. Али код рака, пацијент често не жели да уложи труд, одмах се слажући: ‘Џаба све што радим кад ћу умријети’ И то је главна грешка: прво, став је једнако важан као и правилно лијечење. Друго, рак није казна за гријехе. У супротном, не бисмо имали бебе које се разбољевају, а болест би била ограничена на оне који су починили гнусне злочине. Треће, не ‘зашто’, већ ‘како?’ Прво питање се поставља из перспективе жртве, а то није начин размишљања за превазилажење болести – закључио је психолог, преноси Стил.

