Жвака дијета је опасна: Стручњак упозорио на тренд у Србији

Нови опасни тренд међу тинејџеркама узима маха! Умјесто оброка, дјевојчице данима жваћу само жваке, а љекари упозоравају да посљедице могу бити озбиљне.
Жвака дијета, како је зову, постала је нови хит међу младима, али стручњаци упозоравају да овакав начин "мршављења" може довести до колапса организма.
Забиљежен је и случај дјевојчице (13) која је послије неколико дана завршила на инфузији. Да је овај тренд присутан међу дјевојчицама, потврдио је за "Курир" педијатар др Саша Милићевић.
"То што оне раде је опасно! Те жваке, сем што имају шећер, заправо немају никакве друге супстанце које су потребне за функционисање организма, посебно не за млади организам. Та жвака им подигне ниво шећера и онда их то држи, али нема ни витамине, минерале, протеине, угљене хидрате, а то је оно што је неопходно за функционисање", наводи др Милићевић.
Може доћи и до иритације желуца, што је такође штетно.
"Њихов организам је у периоду раста и развоја и њима је потребно више храњивих материја него одраслима. Посебно је опасно ако дјевојчице прибјегавају овој дијети током менструалног циклуса, онда организам почиње да се мучи, а ако не узимају течност, то може да буде још горе. То није права дијета, то је мучење организма, права дијета значи смањивање калорија, а не ускраћивати му оно што је потребно за нормалан раст и развој", каже доктор.
Уколико се дуже вријеме не узимају храњиве материје, према његовим ријечима, може доћи и до престанка менструације, поремећаја хормонског статуса, што је заиста опасно.
"Морам да напоменем да дијету може да препише само љекар или нутрициониста који је задужен за то. Колико дуго организам може да функционише без хране, индивидуално је и зависи од узраста, али ако је то витална особа, може и до неколико дана, а већ послије трећег дана долази до колапса. Могу да заврше на инфузији, да колабирају, падну на улици, не могу лијепо да похађају наставу, буду деконцентрисани, може доћи и до поремећаја столице, а ако притом не уносе и течност, доћи ће и до смањивања излучивања урина, што такође може бити опасно", нагласио је др Милићевић и додао:
"Виде то на друштвеним мрежама, па преносе једна другој. То није дијета, него лудорија и исцрпљивање организма".
Нутриционисткиња Милка Раичевић упозорава да је овакав начин мршављења изузетно опасан и да може оставити озбиљне посљедице по здравље, посебно код деце и тинејџера.
"Због чињенице да ништа не једете, лучите пљувачку, која буквално натапа желудац, који нема ништа да свари, унесе, разгради, па ви буквално једете сами себе. Губите килограме, да, али ништа од тога није добро. То што је дјевојчица завршила на инфузији, значи да је код ње била дехидратација тотална. Та слаткоћа вам тренутно да енергију, која послије тога падне. У сваком случају није безопасно, жвакање жвака чак није пожељно. Ви на празан стомак уносите превелике количине пљувачке, а желудац нема шта да свари, те дијете не треба примјењивати! Да бисте уопште били здрави, било би идеално и пожељно имати три избалансирана оброка. Дјеца не треба да слушају савете са интернета, већ савјете стручњака", рекла је она.
