Ови знакови не могу престати мислити о једној особи

Недјељна поподнева често доносе мир, али тада многи остају сами са својим мислима. Како се викенд полако ближи крају, емоције које су биле потиснуте током недјеље поново избијају на површину.
Астрологија показује да ће данас одређени знакови бити посебно носталгични и да ће им бити тешко да престану да размишљају о људима, тренуцима и одлукама које су оставиле трага на њима.
Ракови су знак који се тешко ослободи прошлости. Данас би их могла дирнути ситница, пјесма, порука или сећање које ће им вратити мисли на особу коју нису потпуно заборавили. Иако ће покушати да дјелују мирно, у себи ће водити много емотивнији разговор него што други примјећују.
Шкорпије ријетко признају колико их прошлост још увијек може дотаћи. Међутим, ова недјеља доноси тренутке у којима ће им бити тешко да игноришу емоције које су дуго покушавали да држе под контролом. Могуће је да се присете везе која се није завршила онако како су жељели.
Рибе су посебно осјетљиве на атмосферу недјеље и краја викенда. Данас би могле да осјете повећану потребу за блискошћу и да се сјете људи који су им некада много значили него данас. Њихова носталгија ће данас бити јача него иначе.
