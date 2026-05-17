Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

Рутинска контрола гнијезда младунаца сивог сокола у звонику цркве Светог Лауренција у белгијском граду Локерену претворила се у необичан инцидент када је женка те птице грабљивице зграбила мобилни телефон биолога који је обављао истраживање.
Биолог и волонтер орнитолошке групе „Дурмевали“, Јорис Еверарт, покушао је да фотографише птицу у гнијезду, када је, према његовим ријечима, женка нагло реаговала и из његових руку истргла мобилни телефон.
„Након што смо обавили прстеновање младунаца, пажљиво смо вратили птиће на мјесто. Хтио сам да направим још једну фотографију кроз отвор на гнезду. У том тренутку птица је зграбила телефон директно из моје руке“, навео је Еверарт.
Према његовим ријечима, птица је убрзо испустила уређај на кров зграде иза цркве.
Локација телефона је накнадно праћена помоћу GPS система, након чега је покренута потрага. У потрагу је укључена и локална плесна група која користи објекат на који је телефон пао, а уз помоћ дрона уређај је пронађен и без оштећења враћен власнику.
Биолог је навео да је телефон враћен без иједне огреботине, уз напомену да је ријеч о „спектакуларном и срећном завршетку“ необичног инцидента.
Сиви соко је у Белгији готово нестао седамдесетих и осамдесетих година прошлог вијека, али су се захваљујући заштитним мјерама и постављању гнијезда у црквеним торњевима постепено вратили у природу.
