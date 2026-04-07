Роде се вратиле у Чернобиљ

АТВ
07.04.2026 21:03

Рода раширила крила у гнијезду.
Фото: Catherine Leclert/Pexels

Бијеле роде вратиле су се у Чернобиљ послије двије деценије и почеле да граде гнијезда у центру града. Биолози оцјењују да појава шест птица у административном дијелу града отвара нове перспективе за праћење локалне популације и показује да се природа полако обнавља.

Бијеле роде вратиле су се у град Чернобиљ у Кијевској области и почеле су да се гнијезде први пут у посљедњих 20 година, објавила је данас на свом Фејсбук налогу чернобиљска Агенција за радијацију и еколошку биосферу (АРЕБ).

"Данас, у центру Чернобиља, шест бијелих рода граде гнијезда на крову административне зграде у близини градског споменика.

Ово је права сензација за Чернобиљ јер је посљедње гнијежђење бијелих рода у нашем граду забиљежено прије 20 година", наводи се у ФБ објави АРЕБ-а, преноси Укринформ.

Биолози из Агенције за радијацију и еколошку биосферу у Чернобиљу указали су да појава шест птица у централном дијелу града може указивати на нове промјене у локалној популацији које отварају "занимљиве перспективе за даља посматрања", преноси б92.

