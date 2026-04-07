Сјећате ли се навлака с рупом у средини? Ево чему су заправо служиле

07.04.2026 20:53

Јорганска навлака са отвором
Ако сте одрасли у прошлом вијеку, велика је шанса да сте барем једном покушали “ухватити” тешки јорган кроз необичан отвор у облику ромба или круга на средини навлаке.

Данас су ти отвори готово потпуно нестали, замијенили су их патентни затварачи и скривена дугмад на дну постељине. Ипак, тај отвор, карактеристичан за домаћинства у бившој Југославији, Чешкој, Пољској и Мађарској, није био ту због дизајна, већ из чисто практичних разлога.

У вријеме када су се користиле јоргани пуњени правим перјем, навлака је служила као алат за одржавање. Јоргани су тада били тешки, гломазни и често неправилног облика, а отвор у средини омогућавао је ручно распоређивање пуњења.

Кроз тај средишњи простор било је пуно лакше ухватити јорган изнутра, протрести га и прецизно намјестити у кутове него га “гурати” кроз узак отвор са стране. Оно што данас траје двије минуте, некада је уз старе јоргане била права мала кућна гимнастика, пише Слободна Далмација.

Штедња и индустријски стандарди

Други разлог лежи у економији тадашње текстилне индустрије. Производња у источној Европи била је усмјерена на што једноставније кројеве и бржу израду уз минималне трошкове.

Будући да су патентни затварачи и дугмад били скупи додаци који су захтијевали додатне радне сате, навлаке су се шивале као два комада тканине с рупом у средини. Било је то брзо, функционално и, што је најважније, јефтино рјешење.

Хигијена и “дисање” материјала

Стручњаци истичу и хигијенски аспект оваквог кроја. Јоргани се тада нису често прале, већ углавном провјетравале, а отвор у средини олакшавао је циркулацију зрака. То је омогућавало материјалу да “дише”, брже се суши и задржава мање влаге, што је било кључно за дуговјечност природног перја.

Данас су модерни јоргани лакши, имају равномјерну расподјелу пуњења и стандардизиране димензије, због чега је потреба за средишњим отвором трајно нестала. Ипак, за многе тај мали ромб остаје симбол дјетињства и незаборавног шуштања тешког перја код баке, преноси Јабука.тв.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

