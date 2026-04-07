Сјећате ли се навлака с рупом у средини? Ево чему су заправо служиле

Ако сте одрасли у прошлом вијеку, велика је шанса да сте барем једном покушали “ухватити” тешки јорган кроз необичан отвор у облику ромба или круга на средини навлаке.
Данас су ти отвори готово потпуно нестали, замијенили су их патентни затварачи и скривена дугмад на дну постељине. Ипак, тај отвор, карактеристичан за домаћинства у бившој Југославији, Чешкој, Пољској и Мађарској, није био ту због дизајна, већ из чисто практичних разлога.
У вријеме када су се користиле јоргани пуњени правим перјем, навлака је служила као алат за одржавање. Јоргани су тада били тешки, гломазни и често неправилног облика, а отвор у средини омогућавао је ручно распоређивање пуњења.
Кроз тај средишњи простор било је пуно лакше ухватити јорган изнутра, протрести га и прецизно намјестити у кутове него га “гурати” кроз узак отвор са стране. Оно што данас траје двије минуте, некада је уз старе јоргане била права мала кућна гимнастика, пише Слободна Далмација.
Други разлог лежи у економији тадашње текстилне индустрије. Производња у источној Европи била је усмјерена на што једноставније кројеве и бржу израду уз минималне трошкове.
Будући да су патентни затварачи и дугмад били скупи додаци који су захтијевали додатне радне сате, навлаке су се шивале као два комада тканине с рупом у средини. Било је то брзо, функционално и, што је најважније, јефтино рјешење.
Стручњаци истичу и хигијенски аспект оваквог кроја. Јоргани се тада нису често прале, већ углавном провјетравале, а отвор у средини олакшавао је циркулацију зрака. То је омогућавало материјалу да “дише”, брже се суши и задржава мање влаге, што је било кључно за дуговјечност природног перја.
Данас су модерни јоргани лакши, имају равномјерну расподјелу пуњења и стандардизиране димензије, због чега је потреба за средишњим отвором трајно нестала. Ипак, за многе тај мали ромб остаје симбол дјетињства и незаборавног шуштања тешког перја код баке, преноси Јабука.тв.
