Срби масовно саде ову биљку, а не знају да привлачи змије

Винова лоза највише привлачи змије у двориште јер је познато да оне "воле" грожђе. Скоро да нема дворишта у Србији гдје она не буја. Шири се уз ограде, плете се око тераса и сваке јесени нас части плодовима због којих се комшије окупљају.
Винова лоза је понос сваке наше домаћице, али мало ко зна да управо она највише привлачи змије од свог зеленила у башти.
Није ствар у томе да змије "воле" грожђе, него им лоза нуди баш све што им треба.
Змије не долазе у двориште случајно. Траже три ствари, храну, заклон и топлоту и винова лоза им даје све троје на једном мјесту, пише Пинк.
Густа лишће винове лозе ствара савршену хладовину током дана и топлоту ноћу када земља испод чокота задржава сунчеву енергију. Испод старих чокота земља је мека и рахла, идеална за змије које воле да се завлаче испод корења. А ту гдје има винове лозе, има и мишева, жаба и инсеката који су змијама основна храна.
Наука и технологија
Уништавате батерију телефона сваки дан: Престаните одмах да правите ове 4 грешке
Није винова лоза крива, али комбинација свега што она нуди чини је идеалним стаништем. Српкиње је саде уз ограду, а ограде су управо путеви којима змије улазе у двориште.
Тамо гдје винова лоза расте годинама, корјенов систем постаје разгранат и ствара мале тунеле и шупљине испод земље. То су тачно она мјеста гдје змије најрадије бораве и гдје полажу јаја.
Ако имате старију лозу уз ограду или уз зид куће, једном мјесечно провјерите тај простор. Не рукама, него мотиком или штапом. Прошарајте око корења, погледајте да ли има љуштура од пресвлачења које изгледају као провидна танка кожа, то је сигуран знак да змија борави у близини.
Посебно опасно је када лоза расте директно уз темеље куће. Змије прате коријенове и могу ући у подрумске просторије кроз пукотине које ни сами нисте примјетили.
Не морате да сијечете лозу, али неколико корака драстично смањује шансу да је змија изабере за дом.
Најважнија ствар је уклањање високе траве и корова у близини лозе. Змија без заклона нема разлог да остане на једном мјесту.
Бјелоушка је најчешћа змија која се налази уз лозу и она није отрована. Препознатљива је по жутим или наранџастим мрљама иза главе. Плаши се људи и сама бјежи, али може угристи ако је притиснете или уплашите изненада.
Поскок је отровна змија која се ријеђе виђа уз лозу, али није немогуће. Препознаје се по цик-цак шари на леђима и трокутастој глави. Ако примјетите поскока у дворишту, не покушавајте сами да га уклоните, позовите ветеринарску станицу или ватрогасце.
Прољеће ускоро почиње и змије ће бити активне. Ако имате винову лозу у дворишту, ове или наредне седмице прошарајте простор испод и око ње. Не чекајте да је видите, јер тада је већ прекасно за опрез.
Винова лоза остаје, али треба знати да је управо она биљка која највише привлачи змије у српском дворишту. Простор око ње мора бити чист, провјетрен и редовно провјерен.
То је једино и најважније што можете да урадите.
