Logo
Large banner

Срби масовно саде ову биљку, а не знају да привлачи змије

Аутор:

АТВ
07.04.2026 20:49

Коментари:

0
Змија
Фото: pexels/Donald Tong

Винова лоза највише привлачи змије у двориште јер је познато да оне "воле" грожђе. Скоро да нема дворишта у Србији гдје она не буја. Шири се уз ограде, плете се око тераса и сваке јесени нас части плодовима због којих се комшије окупљају.

Винова лоза је понос сваке наше домаћице, али мало ко зна да управо она највише привлачи змије од свог зеленила у башти.

Није ствар у томе да змије "воле" грожђе, него им лоза нуди баш све што им треба.

Змије не долазе у двориште случајно. Траже три ствари, храну, заклон и топлоту и винова лоза им даје све троје на једном мјесту, пише Пинк.

Густа лишће винове лозе ствара савршену хладовину током дана и топлоту ноћу када земља испод чокота задржава сунчеву енергију. Испод старих чокота земља је мека и рахла, идеална за змије које воле да се завлаче испод корења. А ту гдје има винове лозе, има и мишева, жаба и инсеката који су змијама основна храна.

Телефон

Није винова лоза крива, али комбинација свега што она нуди чини је идеалним стаништем. Српкиње је саде уз ограду, а ограде су управо путеви којима змије улазе у двориште.

На шта конкретно треба обратити пажњу

Тамо гдје винова лоза расте годинама, корјенов систем постаје разгранат и ствара мале тунеле и шупљине испод земље. То су тачно она мјеста гдје змије најрадије бораве и гдје полажу јаја.

Ако имате старију лозу уз ограду или уз зид куће, једном мјесечно провјерите тај простор. Не рукама, него мотиком или штапом. Прошарајте око корења, погледајте да ли има љуштура од пресвлачења које изгледају као провидна танка кожа, то је сигуран знак да змија борави у близини.

Посебно опасно је када лоза расте директно уз темеље куће. Змије прате коријенове и могу ући у подрумске просторије кроз пукотине које ни сами нисте примјетили.

Како задржати лозу, а смањити ризик од змија

Не морате да сијечете лозу, али неколико корака драстично смањује шансу да је змија изабере за дом.

  • Редовно окопавајте земљу око чокота, мека и рахла земља привлачи змије, а честа обрада их тјера
  • Уклоните суво лишће и грање које се накупља испод лозе, то је идеално скровиште
  • Поспите бијели лук у праху или цимет око основе чокота, посебно у пролеће када змије излазе
  • Посадите пелин или лаванду уз лозу, ове биљке одбијају змије јаким мирисом
  • Ако лоза расте уз ограду, провјерите да ли има рупа у огради кроз које змије могу да пролазе

Најважнија ствар је уклањање високе траве и корова у близини лозе. Змија без заклона нема разлог да остане на једном мјесту.

Винова лоза

Бјелоушка је најчешћа змија која се налази уз лозу и она није отрована. Препознатљива је по жутим или наранџастим мрљама иза главе. Плаши се људи и сама бјежи, али може угристи ако је притиснете или уплашите изненада.

Поскок је отровна змија која се ријеђе виђа уз лозу, али није немогуће. Препознаје се по цик-цак шари на леђима и трокутастој глави. Ако примјетите поскока у дворишту, не покушавајте сами да га уклоните, позовите ветеринарску станицу или ватрогасце.

Једна ствар коју треба урадити одмах

Прољеће ускоро почиње и змије ће бити активне. Ако имате винову лозу у дворишту, ове или наредне седмице прошарајте простор испод и око ње. Не чекајте да је видите, јер тада је већ прекасно за опрез.

Винова лоза остаје, али треба знати да је управо она биљка која највише привлачи змије у српском дворишту. Простор око ње мора бити чист, провјетрен и редовно провјерен.

То је једино и најважније што можете да урадите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Змија

Савјети

Биљке

Двориште

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

23

38

23

30

23

23

23

15

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner