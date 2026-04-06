Logo
Large banner

Да ли се јаја фарбају на Велики четвртак или Велики петак: Ево шта каже свештеник

Аутор:

АТВ
06.04.2026 19:26

Коментари:

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Фото: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Васкрс је један од најважнијих празника у хришћанству, а најљепши и најпрепознатљивији обичај који га прати јесте фарбање јаја која симболизују нови живот, обнову и Христово васкрсење. Ипак, домаћице су често у дилеми кад би требало да обаве овај најрадоснији задатак пред Васкрс.

Који је прави дан за фарбање јаја?

У неким крајевима Србије домаћице обављају овај посао на Велики четвртак, јер тако распоређују обавезе пред највећи хришћански празник – Васкрс. Кад заврше фарбање јаја, тад могу да се посвете спремању куће и припреми васкршње трпезе. У Банату је обичај да се васкршња јаја фарбају искључиво на Велики петак. У дијелу Шумадије се, опет, домаћице одлучују да овај посао обаве пред сам Васкрс, на Велику суботу.

Црква-ФБиХ

БиХ

Ко је запалио српске цркве?

Иако је познато да у Србији влада правило "стотину села, стотину обичаја", лијепо је знати који дан Црква бира као дан кад би требало обавити овај важан и надасве лијеп обичај. У манастиру Тумане фарбају јаја баш на Велики петак.

Етнолог Снежана Ашанин каже да многе жене, поготово у Шумадији, фарбају јаја на Велику суботу, уочи највећег хришћанског празника, јер су до тад позавршавале све послове и могу да се посвете оном најлепшем и најважнијем.

На питање какав је став наше Цркве о овом обичају одговорио је и свештеник:

– Богу је рад мио кад год био, а нерад није никада. Није грешка ни ако за фарбање јаја одвојите Велики четвртак, ни Велики петак, ни Велику суботу. Битно је да будете посвећени том обичају, да га радите с радошћу и вјером у васкрсење, а не зато што тако треба или реда ради – рекао је отац Драган.

Вјежба МУП-а

Друштво

МУП обиљежио наставак Дана полиције тактичко-показним збором на Тргу Крајине

У неким дијеловима Србије домаћице су још данас припремиле васкршња јаја. Оне ће се наредних дана посветити другим припремама за Васкрс. Неке ће то урадити сутра, неке на Велики петак или Велику суботу. Ипак, све жене ће подржати поуку коју је послао и свештеник – спроведите овај лијеп обичај до краја Страсне седмице с пуно љубави, пажње и вјере у Исусово васкрснуће.

(Жена Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Васкрс

фарбање васкршњих јаја

Васкршња јаја

обичаји

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уставни суд БиХ, Сарајево

БиХ

Нема именовања главног преговарача без сагласности Дома народа

12 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Упозорење балтичким земљама због прелијетања украјинских дронова

12 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Занимљивости

Ова три знака нека се спреме: Запљуснуће их таласи новца

12 ч

0
ОХР, Канцеларија високог представника у Сарајеву

БиХ

Вријеме је и ОХР-у и Шмиту рећи збогом

12 ч

3

Више из рубрике

Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта

Савјети

Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта

15 ч

0
Васкршња јаја у корпи.

Савјети

Додајте лист ловора у луковину и јаја ће бити љепша него икад

16 ч

0
Црвено васкршње јаје у корпи

Савјети

Сви обичаји до Васкрса: Ово не смијете да радите, вјерује се да доноси несрећу

21 ч

0
Стручњаци откривају колико је безбједно пити воду од јуче

Савјети

Стручњаци откривају колико је безбједно пити воду од јуче

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

07

12

Вечерас истиче ултиматум

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner