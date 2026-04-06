Да ли се јаја фарбају на Велики четвртак или Велики петак: Ево шта каже свештеник

Васкрс је један од најважнијих празника у хришћанству, а најљепши и најпрепознатљивији обичај који га прати јесте фарбање јаја која симболизују нови живот, обнову и Христово васкрсење. Ипак, домаћице су често у дилеми кад би требало да обаве овај најрадоснији задатак пред Васкрс.
У неким крајевима Србије домаћице обављају овај посао на Велики четвртак, јер тако распоређују обавезе пред највећи хришћански празник – Васкрс. Кад заврше фарбање јаја, тад могу да се посвете спремању куће и припреми васкршње трпезе. У Банату је обичај да се васкршња јаја фарбају искључиво на Велики петак. У дијелу Шумадије се, опет, домаћице одлучују да овај посао обаве пред сам Васкрс, на Велику суботу.
Ко је запалио српске цркве?
Иако је познато да у Србији влада правило "стотину села, стотину обичаја", лијепо је знати који дан Црква бира као дан кад би требало обавити овај важан и надасве лијеп обичај. У манастиру Тумане фарбају јаја баш на Велики петак.
Етнолог Снежана Ашанин каже да многе жене, поготово у Шумадији, фарбају јаја на Велику суботу, уочи највећег хришћанског празника, јер су до тад позавршавале све послове и могу да се посвете оном најлепшем и најважнијем.
На питање какав је став наше Цркве о овом обичају одговорио је и свештеник:
– Богу је рад мио кад год био, а нерад није никада. Није грешка ни ако за фарбање јаја одвојите Велики четвртак, ни Велики петак, ни Велику суботу. Битно је да будете посвећени том обичају, да га радите с радошћу и вјером у васкрсење, а не зато што тако треба или реда ради – рекао је отац Драган.
МУП обиљежио наставак Дана полиције тактичко-показним збором на Тргу Крајине
У неким дијеловима Србије домаћице су још данас припремиле васкршња јаја. Оне ће се наредних дана посветити другим припремама за Васкрс. Неке ће то урадити сутра, неке на Велики петак или Велику суботу. Ипак, све жене ће подржати поуку коју је послао и свештеник – спроведите овај лијеп обичај до краја Страсне седмице с пуно љубави, пажње и вјере у Исусово васкрснуће.
Савјети
15 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
21 ч0
Савјети
22 ч0
