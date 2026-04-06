Сви обичаји до Васкрса: Ово не смијете да радите, вјерује се да доноси несрећу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ове седмице улазимо у посљедњу недјељу Васкршњег поста, у којој су дани прожети молитвом, покајањем и строгим постом. Сваки од њих има дубоко духовно значење, а прате их и бројни народни обичаји који пружају духовну снагу, благостање и мир.
Ова недјеља пред нама, посљедња недјеља пред Васкрс, која почиње Страсним понедјељком, представља врхунац Великог поста и вријеме када се хришћани припремају за највећи тренутак вјере - Исусово васкрсење.
Означава почетак седме недјеље поста, познате као Велика недјеља. Овај дан је назван "велики", јер су се у овом периоду догодила кључна Христова дјела, побједа над смрћу, грехом и проклетством чиме је отворио пут ка рају.
По народном предању, назив "страсна" потиче од појачаних молитви, бдења и поста, а у неким деловима Србије, парови се током ове седмице суздржавају од брачних односа.
Ова недеља је радна, јер се у њој врше велике припреме за највећи празник Васкрс, када се ништа не ради.
Велика сриједа је дан када многи вјерници још увијек настављају са својим радним обавезама, али уз све дубље посвећење духовним припремама за празник.
Савјети
Занимљиво је да су жене, према традицији, на овај дан избјегавале шивење, а сточна храна била је обавезна како би се стока добро припремила за предстојеће свјечаности.
У неким регионима Србије, на Велику сриједу чупало се биље, верујући да има моћ да штити од злих сила.
Велики четвртак је дан посвећен обрадама у пољопривреди, а једини рад који је био допуштен био је сетва бостана. Сматрало се да је жетва на овај дан гаранција за добар принос.
Жене су тог дана одлазиле на реку, палиле свеће и пуштале их низ воду у знак сећања на душе преминулих. Овај ритуал је био и знак поштовања према духовима предака.
Велики петак је дан када се сјећамо Христовог страдања на крсту. Ово је најстрожи дан поста, јер је то вријеме када је Исус поднио највеће жртве за спасење човјечанства.
По народном вјеровању, фарбање васкршњих јаја на Велики петак има дубоко симболично значење.
У неким крајевима, јаја се користе и за заштиту стоке, док су у другим вјеровањима смјештена у цркве као знак поштовања према Христовом гробу.
Велика субота је дан када многи вјерници настављају са фарбањем јаја, а посебно се истиче у традиционалним, гдје се јаја фарбају у црвено вјерујући да је црвена боја симбол Исусовог васкрснућа.
Савјети
Овај дан је такође вријеме за припрему посебних васкршњих колача, који се украшавају јајима и босиљком, чиме се слави живот и обновљени дух.
Према Јеванђељу, Исус је издахнуо на Велики петак, разапет на крсту. Са крста прешао у гробницу, а на Васкрс је побједио смрт и гријех.
Овај празник је темељ хришћанске наде, јер кроз Исусово васкрсење, вјерници добијају обећање живота и спасења.
На Васкрс, све што вјерници раде, од обиљежавања јаја до заједничког слављења, има за циљ прославу живота, обнове и наде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 д0
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Друштво
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму