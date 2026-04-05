Уз помоћ природних трикова уклоните тврдокорну масноћу са роштиља

Доласком топлијих дана, викенди су идеални за дружења на отвореном уз роштиљ. Ипак, припрема хране на запрљаној или масној решетки може покварити уживање.
Срећом, постоји неколико једноставних и ефикасних трикова који ће вам помоћи да ваш роштиљ поново буде као нов. Неће вам бити потребан новац за скупу хемију, све што вам треба већ имате у кухињи.
За електричне роштиље посебно је ефикасан трик са црвеним луком и сирћетом. Загрејте роштиљ, попрскајте га бијелим сирћетом да се масноће лакше одвоје, а затим решетку очистите половином лука. За завршни ефекат можете употребити згужвану алуминијумску фолију.
Лимун је природни освјеживач и одличан савезник против масноће и рђе. Преполовите лимун и поспите решетку крупном сољу. Затим лимуном добро истрљајте површину решетке. Киселине из лимуна помажу да се масноћа и евентуална рђа уклоне, а со додатно помаже у рибању и чишћењу. На крају решетку исперите топлом водом и осушите прије сљедеће употребе.
Редовно одржавање решетке роштиља продужава његов век и осигурава да ваша храна буде укусна и без остатака старе масноће.
