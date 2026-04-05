Logo
Large banner

Уз помоћ природних трикова уклоните тврдокорну масноћу са роштиља

Аутор:

АТВ
05.04.2026 20:31

Коментари:

0
Роштиљ за месо
Фото: pexels/Erik Mclean

Доласком топлијих дана, викенди су идеални за дружења на отвореном уз роштиљ. Ипак, припрема хране на запрљаној или масној решетки може покварити уживање.

Срећом, постоји неколико једноставних и ефикасних трикова који ће вам помоћи да ваш роштиљ поново буде као нов. Неће вам бити потребан новац за скупу хемију, све што вам треба већ имате у кухињи.

Сирће и црвени лук

За електричне роштиље посебно је ефикасан трик са црвеним луком и сирћетом. Загрејте роштиљ, попрскајте га бијелим сирћетом да се масноће лакше одвоје, а затим решетку очистите половином лука. За завршни ефекат можете употребити згужвану алуминијумску фолију.

Лимун и со

Лимун је природни освјеживач и одличан савезник против масноће и рђе. Преполовите лимун и поспите решетку крупном сољу. Затим лимуном добро истрљајте површину решетке. Киселине из лимуна помажу да се масноћа и евентуална рђа уклоне, а со додатно помаже у рибању и чишћењу. На крају решетку исперите топлом водом и осушите прије сљедеће употребе.

Редовно одржавање решетке роштиља продужава његов век и осигурава да ваша храна буде укусна и без остатака старе масноће.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјети

роштиљ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner