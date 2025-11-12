Банкротирала легендарна ћевабџиница

12.11.2025
13:04
Коментари:0
Легендарни ланац донера у Бечу завршио је у стечају, остављајући кварт Фаворитен без једне од својих најпознатијих адреса брзе хране.
Трговински суд покренуо је стечајни поступак против „Илким Донера“ након што компанија више није могла да измирује финансијске обавезе.
До скоро су љубитељи донера могли да бирају између пилећег за пет и говеђег за седам евра, уз богату понуду хамбургера, пица и турских специјалитета. Ланац је имао четири локала, од чега два у кварту Фаворитен и још два у Леополдштату.
На званичном сајту „Илким Донера“ истицали су: У позадини ради технолошки напредна кухиња са тимом који воли свој посао и жели да вам пружи најбољу могућу услугу.
Савјети
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору
Ипак, економски изазови и растуће цијене довели су до краха. Према извјештају Алпског удружења поверилаца, стечај је покренут по захтеву једног повјериоца, а у оквиру поступка биће пописана и процењена имовина фирме. Тек након тога знаће се колико ће поверилаца моћи да наплати своја потраживања.
Надлежни органи тренутно испитују разлоге пропасти популарног ланца брзе хране, док грађани Аустрије све чешће осећају последице економске кризе на угоститељство, пише Heute.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму