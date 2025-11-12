Logo
Ево зашто пешкире никада не треба сушити на радијатору

12.11.2025

12:58

Фото: Pexels

Сушење веша зими зна бити прави изазов. Док љети веш брзо осуши на свјежем ваздуху, хладни и кишовити дани успоравају процес, а мокар веш у дому може попримити непријатне мирисе.

Један од честих начина да се убрза сушење јесте пребацивање мокрих пешкира преко радијатора. Иако се ово може чинити практичним рјешењем, стручњаци упозоравају на неколико озбиљних проблема.

илу-пиштољ-08092025

Хроника

Упао у кладионицу, извадио пиштољ и радници запријетио: Убићу те

Прво, пешкири прекривени радијатором могу отежати правилну дистрибуцију топлоте у просторији. Радијатори загријавају простор конвекцијом, кружењем топлог зрака, али када су прекривени материјалом, проток ваздуха се смањује. То значи да радијатор мора јаче радити да би просторија била топла, што повећава потрошњу енергије и рачуне за гријање.

Друго, постоји и ризик од пожара, посебно код акумулационих гријалица. Прегријавање усљед покривања влажним или запаљивим материјалима може изазвати нежељене посљедице.

Осим економских и сигурносних аспеката, сушење пешкира на радијатору може утицати и на здравље укућана. Влага која испарава из мокрог веша повећава ризик од појаве буђи и гриње у затвореном простору, а лоша вентилација може изазвати респираторне проблеме попут бронхитиса или алергија. Истраживања показују да сушење веша у затвореном током зиме може повећати влажност у дому за чак 30 посто.

беба

Свијет

Жена насјела на превару и умало остала без тек рођеног дјетета

Ако немате машину за сушење, сигурнија алтернатива је сушење пешкира у добро провјетреној просторији. Препоручује се отварање прозора како би вишак влаге изашао и затварање собних врата да се влага не шири по цијелом дому. Додатно, корисно је размислити о куповини одвлаживача зрака, али и једноставни трикови, попут постављања пешкира на решетке или сталке за сушење, могу помоћи да простор остане сув и здрав.

