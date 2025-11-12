Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Аутор:Стеван Лулић
12.11.2025
12:32
Коментари:0
Предузетник из Новог Града М.В. пријављен је Окружном јавном тужилаштву у Приједору због сумње да наплаћене послове није пријавио у пословним књигама.
Из Полицијске управе Приједор саопштено је да је М.В. сумњичи за кривично дјело "Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање".
Како се сумња, М.В. је наплатио грађевинске радове, али их није пријавио у пословним књигама за ову годину.
"Наведено лице се терети да као власник самосталне предузетничке радње из Новог Града, у пословним књигама за 2025. годину није евидентирао извођење грађевинских радова за физичко лице из Приједора, нити је приказао новац који је наплаћен за те радове у износу од 18.000,00 КМ", закључује се у саопштењу полиције.
