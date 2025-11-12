Logo
Large banner

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Аутор:

Стеван Лулић

12.11.2025

12:32

Коментари:

0
Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге
Фото: Pixabay

Предузетник из Новог Града М.В. пријављен је Окружном јавном тужилаштву у Приједору због сумње да наплаћене послове није пријавио у пословним књигама.

Из Полицијске управе Приједор саопштено је да је М.В. сумњичи за кривично дјело "Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање".

Цимет

Економија

Упозорење потрошачима: Опасна бактерија пронађена у цимету

Како се сумња, М.В. је наплатио грађевинске радове, али их није пријавио у пословним књигама за ову годину.

"Наведено лице се терети да као власник самосталне предузетничке радње из Новог Града, у пословним књигама за 2025. годину није евидентирао извођење грађевинских радова за физичко лице из Приједора, нити је приказао новац који је наплаћен за те радове у износу од 18.000,00 КМ", закључује се у саопштењу полиције.

Подијели:

Тагови:

Полиција

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

Србија

Покушај крађе каблова угрозио безбједност возова

4 ч

0
Захарова: Британија не бира

Свијет

Захарова: Британија не бира

4 ч

0
''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Хроника

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

4 ч

0
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Република Српска

Милану Миличевићу укинуте мјере забране

4 ч

0

Више из рубрике

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Хроника

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

4 ч

0
Ударио пјешака на пјешачком!

Хроника

Ударио пјешака на пјешачком!

4 ч

0
Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

Хроника

Двије свиње убијене, једна особа ухапшена

5 ч

0
Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Хроника

Отац и син из Велике Кладуше осумњичени да су газили људе иза решетака

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

16

37

Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру

16

31

Макрон жели забрану друштвених мрежа за малољетнике на нивоу ЕУ

16

25

Марин Ле Пен донијела одлуку

16

20

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner