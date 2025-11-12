Logo
Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Стеван Лулић

12.11.2025

12:24

Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Градоначелнику Теслића и бившем предсједнику СДС-а Милану Миличевићу укинуте су мјере забране.

Окружни суд у Бањалуци, осим Миличевићу, укинуо је мјере забране и потпредсједнику теслићке Скупштине Мехмеду Дубравцу и одборнику Меши Јашаревићу.

68012df49e60b policija rs

Хроника

''Ко прода Србину кућу, нека му умру дјеца'': Полиција истражује догађај у Новом Граду

Рјешење о укидању мјера јуче је постало правоснажно.

"Окружни суд је 28. октобра донио рјешење којим су укинуте мјере забране и то забрана међусобног састајања и комуницирања и забрана састајања и комуницирања са лицима која су саслушана као свједоци, према осумњиченима М.М. и М.Д, због кривичног дјела трговина утицајем и према осумњиченом М.Ј. због кривичног дјела примање мита", саопштено је из Окружног суда.

Из Суда наводе да против наведеног рјешења није било изјављене жалбе, те да је постало правоснажно 11. новембра.

