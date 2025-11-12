Милану Миличевићу укинуте мјере забране

Аутор:Стеван Лулић
12.11.2025
12:24
Градоначелнику Теслића и бившем предсједнику СДС-а Милану Миличевићу укинуте су мјере забране.
Окружни суд у Бањалуци, осим Миличевићу, укинуо је мјере забране и потпредсједнику теслићке Скупштине Мехмеду Дубравцу и одборнику Меши Јашаревићу.
Рјешење о укидању мјера јуче је постало правоснажно.
"Окружни суд је 28. октобра донио рјешење којим су укинуте мјере забране и то забрана међусобног састајања и комуницирања и забрана састајања и комуницирања са лицима која су саслушана као свједоци, према осумњиченима М.М. и М.Д, због кривичног дјела трговина утицајем и према осумњиченом М.Ј. због кривичног дјела примање мита", саопштено је из Окружног суда.
Из Суда наводе да против наведеног рјешења није било изјављене жалбе, те да је постало правоснажно 11. новембра.
