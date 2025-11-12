Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

12.11.2025
11:56
Коментари:0
Због одсуства митрополита будимљанско-никшићког Методија из манастира Ђурђеви ступови, беранска полиција у уторак није успјела да му уручи рјешење о привременом одузимању споменика четничком команданту Павлу Ђуришићу, али ће у договору са полицијом то учинити данас.
Митрополит је телефоном обавјестио полицију да ће данас бити у манастиру и лично примити рјешење, пишу подгоричке Вијести.
Регион
У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота
Према незваничним информацијама редакције, спорни споменик Павлу Ђуришићу се и даље налази у манастиру Ђурђеви ступови у Беранама.
Ванрасправно вијеће Основног суда у тој општини уважило је јуче жалбу тамошњег тужилаштва и наредило полицији да привремено одузме кип Ђуришића. Тиме је преиначена одлука судије беранског суда Дубравке Поповић, која је у петак, по пети пут, одбила захтев тужилаштва за привремено одузимање споменика, како пишу Вијести, "сараднику окупатора у Другом свјетском рату".
-Суд је наложио привремено одузимање наведеног споменика из просторија и осталих објеката који су саставни дио манастира Ђурђеви ступови, јер исти може послужити као доказ у кривичном поступку против окривљеног Вујадина Добрашиновића због кривичног дјела повреда и недозвољено подизање спомен-обиљежја - стоји у саопштењу суда.
Хроника
Ударио пјешака на пјешачком!
Наводи се и да је Методије дужан да преда кип Ђуришића, “који се налази у просторијама и осталим објектима који су саставни дио манастира Ђурђеви ступови", а уколико то не учини биће кажњен новчаном казном до 1.000 евра. У случају да настави да одбија да преда споменик митрополиту Методију пријети затворска казна.
Одузети предмет, наводи се, предаје се на чување Управи полиције, Регионалном центру безбједности „Сјевер“, Одјељењу безбједности Беране, стоји у саопштењу.
Бронзана статуа с ликом Павла Ђуришића премјештена је половином августа у конак манастира. Споменик је ту пренесен из цркве у Горњем Заостру, гдје је пребачен након што је уклоњен с постамента у том беранском селу, гдје је и откривен 8. августа.
Свијет
Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле
Кип Ђуришићу открио је митрополит Методије, уз интонирање химне Србије, а статуа је уклоњена истог дана у послеподневним сатима.
У Горњем Заостру је још 2002. постављен постамент за споменик Ђуришићу, а 2013. и спомен-комплекс. Међутим, оба су срушена.
Најновије
Најчитаније
16
38
16
37
16
31
16
25
16
20
Тренутно на програму