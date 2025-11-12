Logo
Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

12.11.2025

11:35

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Астрологија нам открива да су неки хороскопски знакови рођени с невјеројатном способношћу да кажу тачно оно што мисле, без филтера и уљепшавања.

Њихова искреност може бити освјежавајућа, али понекад и болна.

Ован

Као први знак Зодијака, Ован је познат по својој директности и нестрпљивости.

Владар Марс, планета акције и рата, даје им енергију која не познаје околишање.

Ако Овна питате за мишљење, добићете га - одмах, сирово и без икаквог уљепшавања.

Они не виде смисао у губљењу времена на дипломатске игре и увијене реченице. За њих је истина најбржи пут од тачке А до тачке Б.

Њихова брутална искреност ријетко је злонамјерна. Ован једноставно функционише на принципу "шта на уму, то на друму".

Неће анализирати како би њихове ријечи могле утицати на вас, већ ће рећи оно што виде у тренутку.

Иако њихова директност може повриједити, једно је сигурно: с Овном увијек знате на чему сте, јер за њих су лажи и претварање потпуни губитак енергије.

Стријелац

Стријелац је вјечни трагач за истином, а њихов мото могао би бити "истина ће вас ослободити, али ће вас прво можда мало наљутити".

Под владавином Јупитера, планета експанзије и филозофије, Стријелци имају урођену потребу да говоре оно што сматрају универзалном истином, често заборављајући на друштвене норме и такт.

Њихова искреност нема граница и често долази у облику неспретних коментара изречених у потпуно погрешном тренутку.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Овај знак има највише шансе да постане милионер у наредној години

За разлику од Овна чија је искреност импулсивна, Стријелчева је филозофска и помало наивна.

Они искрено не разумију зашто би се неко увриједио на чињеницу. Рећи ће вам да вам нова фризура не стоји или да је ваша идеја лоша, не зато што вас желе повриједити, већ зато што мисле да вам чине услугу.

Њихов оптимизам и добронамјерни осмијех често ублаже ударац, али истина остаје - брутално искрена.

Д‌јевица

Д‌јевице су мајстори детаља и анализе, а њихов оштар ум примјећује сваку несавршеност.

Њихова искреност произлази из дубоке потребе за редом, исправношћу и побољшањем.

Када Д‌јевица даје своје мишљење, то је обично у облику "конструктивне критике" која може звучати прилично брутално.

Оне не дијеле комплименте олако, али ће зато без проблема истакнути сваку грешку.

Њихов циљ није да вас понизе, већ да помогну. Д‌јевица искрено вјерује да указивањем на недостатке чини услугу и вама и свијету око себе.

Било да је у питању правописна грешка у вашем животопису или мрљи на кошуљи, оне ће то примијетити и рећи вам.

Њихова истина је прецизна, практична и без емоција, што је управо оно што је чини тако продорном и тешком за прогутати.

Иако нас њихове ријечи понекад могу убости, Ован, Стријелац и Д‌јевица дају нам нешто непроцјењиво - истину без филтера.

У свијету пуном уљепшавања, њихова искреност је риједак и вриједан дар. Ако желите чути право стање ствари, сада знате кога требате питати - само будите спремни на одговор, преноси Индекс.

