Logo
Large banner

Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године

Извор:

Крстарица

12.11.2025

08:57

Коментари:

0
Само ова 3 знака хороскопа имаће непрекидан талас среће све до краја године
Фото: Pexels

Постоје периоди када све иде по плану, када вам се живот смијеши и када чак и најмање одлуке доносе добре резултате. Управо такав период почиње за три хороскопска знака – и траје све до краја године.

Ако сте међу њима, спремите се да уживате, јер универзум вам сада даје вјетар у леђа, али и прилику да напокон живите без страха од неуспјеха.

Лав је први знак који улази у фазу бескрајне среће. Његова упорност и вјера у себе коначно доносе резултате. На послу долази признање, а у љубави стабилност и топлина. Ако сте Лав, не бежите од прилика – свака нова понуда може бити управо оно што сте чекали.

Стријелац ће током овог периода осетити олакшање. Послије мјесеци борбе и сумњи, све долази на своје. Могуће су изненадне понуде за путовање, нова познанства и шансе које мијењају живот.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија 5

Свијет

У руској војсци формиран нови род војске

Савјет: пратите интуицију, јер сада вас неће изневерити.

Рибе ће коначно пустити прошлост и закорачити у мир. Све што је бољело, почиње да зацјељује, а љубав и креативност преплављују њихов свијет. Рибе ће доживети тренутке радости које дуго нису осјетиле.

Срећа није случајна – долази као награда за истрајност, доброту и отвореност према животу. Ако сте међу овим знаковима, не сумњајте у себе.

Искористите сваки дан да урадите нешто што вас чини срећним. А ако нисте – не брините, јер универзум увијек има начин да свима пошаље свој талас среће, само у право вријеме, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У руској војсци формиран нови род војске

Свијет

У руској војсци формиран нови род војске

3 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Банка увела ново правило: Ове картице биће деактивиране

3 ч

0
Младен Жижовић

Фудбал

Емотивна објава кћерке Младена Жижовића обишла регион: Да знаш...

3 ч

0
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Друштво

Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

3 ч

0

Више из рубрике

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?

3 ч

0
Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Занимљивости

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

15 ч

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Занимљивости

Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

17 ч

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Занимљивости

Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

11

35

Воле болну истину: Хороскопски знакови који не знају лагати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner