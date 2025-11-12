Logo
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Извор:

АТВ

12.11.2025

08:43

Фото: АТВ

Данас се у већем дијелу БиХ очекује сунчано вријеме.

Прије подне на сјеверу Босне и по котлинама у централним и источним подручјима ће бити ниске облачности или магле. Вјетар је слаб промјењивог смјера.

Највиша дневна температура углавном између 9 и 15, на југу земље до 18 степени.

У четвртак сунчано у већем дијелу земље. Дио пријеподнева по котлинама у централним и источним подручјима и на сјеверу земље биће ниске облачности или магле. Вјетар је слаб јужног смјера. Најнижа јутарња температура већином између -1 и 5, на југу земље до 8. Највиша дневна температура зрака између 11 и 18 степени.

У петак претежно сунчано у већем дијелу земље. Дио пријеподнева по котлинама у централним и источним подручјима и на крајњем сјеверу земље биће магле и ниске облачности. Вјетар је слаб јужног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 0 и 5, на југу до 8. Највиша дневна температура углавном између 12 и 18 степени.

У суботу дио пријеподнева по котлинама у централним и источним подручјима и на крајњем сјеверу биће ниске облачности или магле. У другој половини дана повећање облачности са запада. Вјетар је слаб јужног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 1 и 6, на југу земље до 8. Највиша дневна температура углавном између 11 и 17 степени.

У недјељу претежно облачно на подручју Херцеговине, западу и југозападу Босне. У већем дијелу Босне мала до умјерена облачност. Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 2 и 8. Највиша дневна температура углавном између 12 и 18 степени.

Вријеме

Временска прогноза

