Српска богатија за 27 беба

Извор:
АТВ
12.11.2025
08:01
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У Добоју је рођено седам беба, у Бијељини пет, у Бањалуци четири, Приједору и Фочи по три, а у Требињу, Градишци, Зворнику, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.
Двије дјевојчице и пет дјечака рођено је у породилишту у Добоју, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Бањалуци три дјевојчице и један дјечак.
У Фочи су рођене три дјевојчице, у Приједору једна дјевојчица и два дјечака, у Невесињу, Требињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.
