Logo
Large banner

Српска богатија за 27 беба

Извор:

АТВ

12.11.2025

08:01

Коментари:

0
Српска богатија за 27 беба
Фото: Unsplash

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 15 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У Добоју је рођено седам беба, у Бијељини пет, у Бањалуци четири, Приједору и Фочи по три, а у Требињу, Градишци, Зворнику, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.

Двије дјевојчице и пет дјечака рођено је у породилишту у Добоју, у Бијељини двије дјевојчице и три дјечака, у Бањалуци три дјевојчице и један дјечак.

Болница

Свијет

Дјечак (4) отрован канабисом

У Фочи су рођене три дјевојчице, у Приједору једна дјевојчица и два дјечака, у Невесињу, Требињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.

Подијели:

Таг:

bebe

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјечак (4) отрован канабисом

Свијет

Дјечак (4) отрован канабисом

4 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

4 ч

0
Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

Наука и технологија

Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

4 ч

0
Пад авиона у Турској

Свијет

У паду авиона погинуло 20 особа

4 ч

0

Више из рубрике

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

4 ч

0
Магла и ниска облачност смањују видљивост

Друштво

Магла и ниска облачност смањују видљивост

4 ч

0
Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Друштво

Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

4 ч

0
АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Друштво

АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

11

38

Гужва на излазу из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner