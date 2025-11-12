Logo
Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

12.11.2025

Фото: Pixabay

Сљедеће године Фејсбук ће званично угасити два своја најпознатија додатка за спољне сајтове.

"Like" и Share" дугмићи биће укинути 10. фебруара 2026. године. У блог објави компаније Мета наводи се да администратори сајтова не морају да предузимају никакве додатне кораке због ове промјене, мада по жељи могу сами да уклоне додатке прије тог датума.

Након гашења, преостали додаци ће "грациозно престати да раде" - што у пракси значи да ће се приказивати као невидљиви елементи величине 0x0 пиксела.

Катанац

Економија

Затворена чувена фабрика папира

Гашење ових функција означава крај једне ере за Фејсбук и Мету. Спољни "Like" и "Share" додаци уведени су још 2010. године, а промовисани су као начин да сајтови добију више посјета путем друштвене мреже, која је тада била главни канал за дијељење чланака и садржаја.

Данас из Мете поручују да ти додаци "одражавају ранију еру развоја интернета, а њихово кориштење се природно смањило како се дигитални пејзаж мијењао".

Осим тога, Фејсбук данас заузима много мању улогу у оквиру шире пословне структуре Мете него некада, а у пракси је све ријеђе видјети сајтове који нуде интеграцију искључиво с једном друштвеном мрежом, преноси "б92".

