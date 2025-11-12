Logo
У паду авиона погинуло 20 особа

Извор:

СРНА

12.11.2025

07:47

Пад авиона у Турској
Фото: Tanjug/AP/Zurab Tsertsvadze

Турско Министарство одбране саопштило је да је 20 људи погинуло у паду турског војног авиона "Ц-130" у Грузији.

"Наши храбри војници су изгубили животе у паду војног авиона на грузијско-азербејџанској граници. У своје и у име Министарства одбране, изражавам саучешће породицама погинулих", рекао је турски министар одбране Јашар Гулер на платформи "Икс", приложивши списак од 20 погинулих војника.

Турско Министарство одбране саопштило је јуче да се војно-транспортни авион "локид Ц-130 херкулес" срушио у Грузији.

Анкара координише операцију потраге и спасавања са Тбилисијем.

Из кабинета предсједника Реџепа Тајипа Ердогана саопштено је да ће истрага о узроку пада авиона бити спроведена са највећом пажњом.

