У паду авиона погинуло 20 особа

Извор:
СРНА
12.11.2025
07:47
Коментари:0
Турско Министарство одбране саопштило је да је 20 људи погинуло у паду турског војног авиона "Ц-130" у Грузији.
"Наши храбри војници су изгубили животе у паду војног авиона на грузијско-азербејџанској граници. У своје и у име Министарства одбране, изражавам саучешће породицама погинулих", рекао је турски министар одбране Јашар Гулер на платформи "Икс", приложивши списак од 20 погинулих војника.
🇹🇷🇬🇪 Units of the Turkish Ministry of National Defense have arrived at the crash site of the C-130 aircraft in Georgia.#Turkey #Georgia #C130 #DefenseMinistry #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/UTZtdO3l14— No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 12, 2025
Турско Министарство одбране саопштило је јуче да се војно-транспортни авион "локид Ц-130 херкулес" срушио у Грузији.
Анкара координише операцију потраге и спасавања са Тбилисијем.
🇹🇷 A Turkish C-130 military cargo plane carrying 20 personnel crashed in Georgia after taking off from Azerbaijan. Wreckage was found near the border as search operations continue. President Erdogan mourned “our martyrs,” offering prayers for the fallen. 💔✈️ #Turkey #Georgia… pic.twitter.com/p5966tdKFA— SG News (@SGNews123) November 12, 2025
Из кабинета предсједника Реџепа Тајипа Ердогана саопштено је да ће истрага о узроку пада авиона бити спроведена са највећом пажњом.
A Turkish Air Force C-130 Hercules military cargo plane has crashed in Georgia’s Kakheti region, near the Azerbaijan border, shortly after taking off from Ganja, Azerbaijan, en route to Turkey.— Kumaon Jagran (@KumaonJagran) November 12, 2025
The Turkish Ministry of National Defense has confirmed that all 20 military personnel… pic.twitter.com/SeymevcJm9
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму