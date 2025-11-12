Суд у Минхену ослободио свештеника из БиХ оптужби за злостављање

12.11.2025
07:16
Коментари:0
Суд у Минхену донио је ослобађајућу пресуду у случају 69-годишњег свештеника из Босне и Херцеговине који је био оптужен за злостављање и силовање 18-годишње дјевојке.
Међутим, Јавно тужилаштво одбија ослобађајућу пресуду и већ су уложили жалбу.
Тужилаштво тврди да је упркос опсежним доказима, укључујући исказе чак 20 свједока, суд ослободио 69-годишњег свештеника из Надбискупије Минхена и Фрајзинга.
Према ријечима судије, постојале су значајне сумње у вези са чињеницама изнесеним у оптужници. „Нешто се морало догодити“, изјавио је судија. Шта је то тачно било, „не може се заиста утврдити“. Канцеларија јавног тужиоца, с друге стране, захтијевала је казну од три године и девет мјесеци затвора без условне слободе, наводећи да је кривица доказана.
Иначе, свештеник из БиХ, који је у међувремену пензионисан, суђење је пратио из инвалидских колица и није се изјашњавао све до самог краја суђења. Тек када му је судија дао завршну ријеч, он је рекао да је невин те да никада није чуо толико лажи.
„Уништавају ме. Уништавају Цркву, не само у Њемачкој, већ свуда.“
Подсјетимо, случај датира из 2018. године када је он био на служби у Надбискупији Минхена и Фрајзинга.
Јавни тужилац оптужио је 69-годишњег свештеника, који је тада био у служби Надбискупије Минхена и Фрајзинга, да је жртву силовао прстима те притом употријебио силу.
Како преносе медији, оптужени је из Босне и Херцеговине и у притвору је провео скоро девет мјесеци. Он је ухапшен у Хрватској одакле је изручен ради кривичног поступка.
Како стоји у оптужници, кривично дјело се десило између августа 2018. и марта 2019. године током састанка у његовом бившем жупном дому у округу Дахау. Наиме, 18-годишња млада жена и њена мајка затражиле су пастирску подршку и помоћ од надлежног свештеника због жалости и других породичних проблема. Када је мајка накратко изашла из просторије, свештеник је постао агресиван. Према свједочењу дјевојке, раскопчао јој је фармерке док је сједила поред њега, присилно је држећи и пријетећи да ће јој направити "пакао од живота" ако било шта коме каже.
