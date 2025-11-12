Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

Извор:
Блиц
12.11.2025
07:12
Коментари:0
Војни пензионер М.Р. (75) из Доњег Матејевца, који је ухапшен 22. јула ове године због сумње да је ножем усмртио своју супругу М.Р. (74), злочин је починио усљед душевне болести органског поремећаја са суманутошћу сличном шизофренији.
Он је, како се сумња, тога дана са супругом попио кафу након чега је пришао и преклао је ножем. Будући да је вештачењем утврђено да је убиство починио у неурачунљивом стању, тужилаштво предлаже да му се изрекне мјера обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи.
Злочин у Нишу се догодио 21.јула 2025. године у 7.10 часова у селу Доњи Метејевац, у породичној кући у којој је М.Р живио са супругом.
"Након што је попио кафу са оштећеном, пришао јој је и најпре задао више удараца затвореном шаком у пределу главе након чега је обухватио у рукама у предјелу врата и почео да је дави да би затим узео кухињски нож са црним рукохватом из кухињске фиоке којим јој је пререзао врат и гркљан, којим повредама је оштећена убрзо подлегла", стоји у Приједлогу за изрицању мере безбедности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Након тога, окривљени М.Р. је, како се сумња, опрао нож и вратио га на мјесто одакле га је узео, а затим изашао из куће и отишао до комшије коме је рекао да је убио жену. Комшија је позвао Хитну помоћ и полицију која је привела М.Р. и задржала га у службеним просторијама а након саслушања у тужилаштву одређен му је притвор.
Свијет
Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама
Али, психијатријским вјештачењем које је урађено током истраге Вишег јавног тужилаштва у Нишу, утврђено је да се М.Р. злочин починио у неурачунљивом стању, па је умјесто оптужнице са предложеном затворском казном, суду поднет приједлог за изрицање мјере обавезног психијатријског лијечења и чувања.
То значи да ће, ако и суд прихвати такав предлог, осумњичени избјећи вишегодишњу робију - која за кривично дјело убиство из члана 113 КЗ може износити и до 15 година - већ ће бити упућен на лијечење у адекватну психијатријску установу.
"Након завршетка истраге, дана 15.септембра, поступајући јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Нишу поднео је Вишем суду у Нишу предлог да према окривљеном М.П. из Ниша изрекне мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи, због постојања оправдане сумње да је учинио противправно дјело у закону одређено као кривично дело убиство", навела је раније за “Блиц” главни јавни тужилац Борица Митић.
Приједлог тужилаштва разматраће Виши суд у Нишу на главном претресу, након чега ће бити одлучено да ли ће бити прихваћен. Уколико суд прихвати предлог, он ће бити упућен на психијатријско лијечење које по закону није временски ограничено. О дужини трајању лијечења одлучује суд на основу периодичних извештаја стручне комисије из психијатријске установе.
Злочин је потресао читаво село у којем је овај пар годинама живио мирним животом. Према ријечима комшија, ништа није указивало на трагедију.
"Не знам шта се догодило, могу да кажем да су били супер људи. Никад нисам чуо да се свађају. Кад одем код њих, све је деловало нормално. Миланка и он су веома фини људи", рекао је раније комшија Драган Крстић, који је годинама познавао породицу.
Према његовим ријечима, М.Р. је раније радио као официр у Македонији, гдје је провео око три деценије, а и он и његова супруга били су пензионери.
"Никад нисам чуо да се расправљају. Чуо сам у продавници да се десило, кажу заклао је ножем... Био сам шокиран", испричале су комшије након злочина.
Након хапшења, на саслушању, међутим, како се тада саопштило тужилаштво, није био у стању да активно учествује у поступку јер није могао да изнесе одбрану нити да одговара на постављена питања. На приједлог тужилаштва Виши суд у Нишу одредио му је притвор како не би утицао на свједоке али и јер је постојала озбиљна опасност "да би у кратком временском периоду могао да понови кривично дјело сличне или теже природе".
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Друштво
5 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму