У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се догодила данас послијеподне на магистралној цести М-4 у мјесту Сижје (Лукавац-Ораховица Доња).
Како је потврђено из Оперативног центра МУП Тузланског кантона, саобраћај је одблокиран.
''За сада три особе имају лакше тјелесне повреде. Још није завршен медицински третман. Учествовала су два возила'', речено је за Аваз.
Како је потврдила портпаролка УКЦ Тузла Ерсија Ашчерић-Мујединовић, троје повријеђених је тренутно у пријемној амбуланти Клинике за хирургију.
''У току је дијагностичка обрада. Сви пацијенти су свјесни и комуникативни'', рекла је Ашчерић-Мујединовић.
